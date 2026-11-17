خبرني - رشح تيم هاورد الحارس التاريخي لمنتخب أميركا، الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال السابق لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني عقب رحيل ماوريسيو بوتشيتينو الذي رحل لتدريب مانشستر يونايتد وذلك بسبب خبرته الدولية وطريقته بالتعامل مع الأسطورة كريستيانو رونالدو إبان تدريبه البرتغال.

ورحل مارتينيز عن تدريب البرتغال عقب نهاية كأس العالم الأخيرة والتي ودع فيها البرتغاليون المنافسة من دور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام البطلة إسبانيا.

وقال هاورد الذي عمل مع مارتينيز في إيفرتون سابقاً: روبرتو يعرف كرة القدم جيداً ويعرف طبيعة بطولات كأس العالم وكذلك عمل على مستوى الأندية ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين بشكل رائع.

وتابع: لقد عرف كيف يتعامل مع رونالدو، وإن كان هناك من يظن أن هذا الأمر سهل فليسأل آخر مدرب درب كريستيانو للحصول على الإجابة.



ودرب مارتينيز بلجيكا في بطولتين لكأس العالم إضافة إلى بطولة كأس أوروبا، بينما قاد البرتغال في المونديال الأخير وبطولة أوروبا 2024، وفاز مع الأخير بدوري الأمم الأوروبية 2025.