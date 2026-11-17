خبرني - انتقد مساعد وزير الدفاع الأميركي إلبريدج كولبي، الثلاثاء، الضربات الأوكرانية البعيدة المدى في روسيا، خصوصا تلك التي تستهدف البنى التحتية المدنية، محذرا من أنّها تسبّب مزيدا من التصعيد.

وقال كولبي خلال اجتماع لحلفاء كييف في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إنّ "مثل هذه الضربات، خصوصا تلك التي تستهدف البنية التحتية المدنية مثل (شركة التجارة الإلكترونية الروسية) وايلدبيريز، ربما عزّزت تصميم الرأي العام الروسي واستعداد الكرملين للتصعيد".

في الأثناء أعلنت بريطانيا، تخصيص حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، تشمل أكثر من ألف صاروخ قصير المدى وأكثر من 12 رادارا، لمساعدة كييف على التصدي للهجمات الروسية خلال الشتاء.

وجاء الإعلان خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ببروكسل، بمشاركة نحو 50 دولة، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى تزويد بلاده بصواريخ اعتراضية من مخزوناتهم الحالية دون تأخير.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن تسليم الصواريخ ومنصات إطلاقها سيبدأ منتصف ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن بريطانيا سبق أن زودت أوكرانيا ب400 صاروخ أرض-جو قبل حلول الشتاء.

دبلوماسيا يعتزم المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماع مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في العاصمة الألمانية برلين، الخميس، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.