خبرني - التقى وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سوزانا راب، وذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر فيينا للهجرة لعام 2026، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحث الفراية مع راب أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة بين وزارة الداخلية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في مجالات اللجوء والهجرة، مؤكدَين تطلعهما المشترك إلى توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين الوزارة والمركز بما يدعم الأولويات الوطنية الأردنية في هذا المجال.

وناقش الجانبان أهمية العمل على تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية والإدارية، والاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الطرفين لغايات تطوير السياسات والبرامج المعنية بإدارة ملفي اللجوء والهجرة على مستوى الإقليم.

وأكد وزير الداخلية ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة وفق مبدأ تقاسم الأعباء، فيما ثمّنت مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الدور الإنساني والمحوري الذي يضطلع به الأردن في استضافة اللاجئين.