خبرني - قالت المستشارة الدولية في مجال البناء الأخضر والاستدامة، ميسون خريسات، إن كود العزل الحراري في الأردن ملزم منذ عام 1992، إلا أن المشكلة تكمن في عدم وجود آلية للتأكد من تطبيقه، مشيرة إلى أن كودات البناء الأردنية جيدة ويلتزم بها المطورون العقاريون.

وأضافت خريسات، في تصريحات لقناة المملكة، أن تأخر وضع خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات لا يعني عدم وجود جهود سابقة لتحسين كفاءة الطاقة، موضحة أن الأردن لديه خطة عمل للطاقة وضعت قبل أكثر من خمس سنوات ويجري العمل على متابعتها، إلى جانب كودات بناء تواكب التطورات العالمية.

وأشارت إلى أن إعداد الخارطة شهد تكامل أدوار القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية، مؤكدة أهمية التركيز في المرحلة الحالية على تطبيق الخارطة، التي تتضمن خطة زمنية ومشاريع واضحة المعالم.

وفيما يتعلق بتمويل الخارطة، قالت خريسات إن كلفتها لن تكون على كاهل المواطن، بل ستعود المشاريع الواردة فيها بالنفع عليه، موضحة أن التمويل سيكون من خلال الحكومة والجهات والدول المانحة، إلى جانب دور مطلوب من المستثمرين للالتزام بما تضمنته الخارطة والمساهمة في تحسين المباني القائمة.

وأكدت أن قطاع المباني مسؤول عن استهلاك نحو 60% من الكهرباء المنتجة وأكثر من 40% من الطاقة، لافتة إلى أن نحو 90% من وقت الإنسان في البيئة الحضرية يقضيه داخل المباني، سواء في المنازل أو المدارس أو المكاتب أو المستشفيات.

وبينت أن جزءاً كبيراً من الكلف التشغيلية للمباني يعود إلى عدم بنائها وفق كودات البناء الصحيحة، ما يستدعي تحسين كفاءة المباني بما يحقق الراحة الحرارية للمواطنين ويخفض فواتير الطاقة.

وفيما يتعلق بالمخاوف من ارتفاع كلف الإنشاء نتيجة تحديث كودات البناء نحو البناء الأخضر، أوضحت خريسات أن الالتزام بالكودات القائمة لا يفترض أن يؤدي إلى رفع أسعار العقارات، مشيرة إلى أن كود العزل الحراري ملزم، لكن التحدي يتمثل في غياب آلية تضمن تطبيقه.

وأضافت أن هامش الربح في القطاع العقاري مرتفع، وأن المستفيدين منه ليسوا المواطنين، وإنما المقاولون والمستثمرون، معتبرة أن الوقت حان لتنعكس فوائد تحسين البناء على المواطن الذي يتحمل فواتير مرتفعة، ومن حقه العيش في بيئة توفر له الراحة الحرارية طوال العام.

وحول إعادة تأهيل المباني القديمة، قالت خريسات إن التعامل مع المباني القائمة يمثل تحدياً في مختلف دول العالم، ويتطلب إجراء دراسة شاملة للمباني وتصنيفها وفق أولوياتها، إذ قد تحتاج بعض المباني إلى تحديث أنظمتها، فيما تحتاج أخرى إلى تحسين العزل الحراري أو تغيير النوافذ، وفقاً لطبيعة المناخ والمنطقة التي تقع فيها.

وفيما يتعلق بالإفصاح البيئي، أوضحت أن الإفصاح المطلوب يتعلق بالمواد المستخدمة في البناء، ويقع على عاتق مصنعيها، نظراً للأثر البيئي المرتبط بإنتاج مواد الإنشاء، وما ينتج عنه من انبعاثات كربونية.

وأضافت أن هناك شكلاً آخر من الإفصاح يتعلق بنقل المعلومات من المالك أو المطور إلى المصمم والمقاول وصولاً إلى المالك النهائي، بما يوضح أن المبنى صُمم وفق مواصفات البناء الأخضر، ويوفر الراحة الحرارية ويخفض فواتير الطاقة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، إنّ كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك يشكلان أحد أهم مصادر الطاقة، ويسهمان في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية، موضحا أن قطاع المباني في الأردن يستهلك نحو 40% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية، ونحو 60% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يجعل كفاءة الطاقة في هذا القطاع أولوية.

وأكّد الخرابشة، خلال إطلاق خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات بالتعاون مع برنامج الشراكة الأردنية الألمانية للطاقة، أهمية خارطة الطريق في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن ترشيد الاستهلاك يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على أمن التزود بالطاقة.

وبين أن الوزارة عملت من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، مع عدد من المؤسسات والقطاعات الإنتاجية على تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وتحقيق وفورات ملموسة في الاستهلاك والكلف، مؤكداً أن الهدف من خارطة الطريق ليس فرض أعباء إضافية على القطاعات، وإنما مساعدتها على خفض النفقات وتحسين قدرتها التنافسية والدخول إلى أسواق جديدة.

وشدد على أهمية تحويل مخرجات الخارطة إلى إجراءات ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير سجل للمواد منخفضة الكربون، بما يتيح للأردن الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالتحول نحو البناء المستدام.