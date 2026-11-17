خبرني - انتقد ألبرتو جواو جارديم رئيس حكومة ماديرا الإقليمية السابق التكريم الذي أقامه الاتحاد لكريستيانو رونالدو قبل مباراة الدنمارك الأسبوع الماضي، معتبراً أن المجموعة بأكملها "تلاعبت" بالنجم الأسطوري وتصرفت معه بـ"قلة ذوق".

وارتدى لاعبو البرتغال جميعهم القميص رقم 7 قبل بداية مباراة الدنمارك التي انتهت بفوز كبير للأخيرة 4-1، وذلك كتكريم لرونالدو الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خلافات مع المدرب جورج جيسوس.

وقال جارديم في تصريحات لبرنامج "تيليجورنال ماديرا" دفاعاً عن ابن جزيرته: ما حدث مهزلة، لقد تلاعب الجميع برونالدو وتصرفوا معه بقلة ذوق.

وتابع: التصرف السخيف الذي قام به المنتخب الوطني كتكريم لرونالدو يفتقر إلى الذوق، كيف يتم تكريم شخص مثل كريستيانو بغيابه؟

وختم: أعتقد أنهم لم يبلغوه بخططهم إقامة التكريم وذلك كجزء من تلاعبهم به، وإلا لكان حاضراً في الملعب. لكنني أتفهم شعور رونالدو بالانزعاج من المجموعة كاملة التي تصرفت معه بسخافة.