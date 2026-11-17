خبرني - فقدت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة خالية من الحصبة للمرة الأولى منذ العام 2000، مع تزايد الإصابات بهذا المرض المعدي بشدة، وفق ما أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأميركية الثلاثاء، مشيرة إلى ذلك ينطبق أيضا على المكسيك وبوليفيا.

وقال مدير المنظمة التي تتّّخذ مقرا في واشنطن جارباس باربوسا في مؤتمر صحافي إنه وافق على توصية لجنة خبراء بإلغاء تصنيف البلدان الثلاثة بسبب تجدّد انتشار المرض على نحو متوطن فيها.

وتشهد الولايات المتحدة أكبر تفش للمرض منذ عقود، وتعد ولاية بنسلفانيا الأكثر تضررا، مع تأكيد السلطات الصحية فيها تسجيل أربع وفيات على الأقل ومئات الإصابات.

في العام 2000، اعتُبر هذا المرض الشديد العدوى مستأصَلا من الولايات المتحدة بفضل التطعيم، لكنه عاد بقوة في السنوات الأخيرة، في ظل تراجع معدلات التطعيم وتزايد انعدام الثقة في السلطات الصحية.

والحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عبر السعال والعطس، ولا علاج محددا له بعد الإصابة.

وقد تؤدي مضاعفاته إلى تورم الدماغ ومشكلات حادة في التنفس. ورغم أن المرض قد يصيب أي شخص، فإن الأطفال أكثر عرضة لمخاطره.