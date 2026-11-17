خبرني - بحثت نائبة رئيس غرفة صناعة عمان، ديما سختيان، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الجورجي ألكسندر خفتسيشفيلي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وجورجيا، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، واستثمار الفرص المتاحة في مختلف المجالات.

وأكدت سختيان أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرة إلى أن أرقام التبادل التجاري بينها بلغ العام الماضي 4.39 مليون دولار، منها 1.97 مليون صادرات أردنية إلى جورجيا، مقابل مستوردات بقيمة 2.42 مليون دولار.

وأوضحت أن الصادرات الأردنية إلى السوق الجورجية تتركز بشكل رئيسي في مادتي النيترات والتمور، فيما تتمثل أبرز المستوردات الأردنية من جورجيا في المكسرات الطازجة ومنزوعة القشرة، ما يعكس وجود فرص لتنويع قاعدة المنتجات المتبادلة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصناعية الأردنية.

ورحبت سختيان بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى جورجيا، بهدف عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستوردين الجورجيين، والتعريف بالمنتجات الصناعية الأردنية والفرص المتاحة للتعاون، مؤكدة ضرورة العمل على معالجة نمو التبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

من جانبه، أعرب خفتسيشفيلي عن تطلعه إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أهمية تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أن جورجيا تمتلك موقعا استراتيجياً يؤهلها لتكون بوابة للصادرات الأردنية نحو أسواق دول أوروبا الوسطى وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، في حين يمكن للأردن أن يشكل بوابة للمنتجات الجورجية إلى أسواق الدول المحيطة.

ولفت إلى أن بلاده تنتج العديد من المواد الأولية التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات الأردنية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشاريع صناعية مشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.