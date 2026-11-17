خبرني - بحث مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، والمشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية ومدير الجوازات المكلف، اللواء صالح بن سعد المربع، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأحوال المدنية والجوازات والتحول الرقمي وتطوير الخدمات.

وقالت الدائرة في بيان، إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن والسعودية، وتجسيد الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الطيب أهمية مؤسسات الأحوال المدنية والجوازات باعتبارها ركيزة أساسية في بناء منظومة الدولة الإدارية، وصون الهوية الوطنية، وحماية البيانات الشخصية، ما يستدعي مواصلة تحديث أنظمتها وإجراءاتها، والاستفادة من التجارب والممارسات المتقدمة في هذا المجال.

واستعرض الطيب منظومة التحول الرقمي في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وما شهدته من تطور في البنية التقنية وأنظمة العمل وقنوات تقديم الخدمة، في إطار جهود الدائرة للتحديث الإداري والتحول الإلكتروني، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.

كما استعرض تجربة الدائرة في تطوير وإصدار جواز السفر الإلكتروني، التي مثّلت نقلة نوعية في تطوير جوازات السفر وتعزيز خصائصها الأمنية والتقنية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الحيوية والشريحة الإلكترونية، بما يعزز مستويات الحماية والأمان لجواز السفر الأردني، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي.

وتناول الطيب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة عبر تطبيق "سند" وموقعها الإلكتروني، بما في ذلك الشهادات الرقمية المزودة برمز الاستجابة السريعة (QR Code)، إلى جانب توسيع قنوات تقديم الخدمة من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الوثائق وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً.

من جانبه، استعرض المربع تجربة الأحوال المدنية في السعودية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات، وما شهدته من توسع في تقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة "أبشر"، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تركز على تطوير الأنظمة التقنية وتقديم حلول ذكية ومبتكرة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والمعاملات وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات.

وأشاد المربع بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير أنظمة التسجيل المدني وإدارة الوثائق الرسمية وإجراءات إصدار الجوازات والوثائق الشخصية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات الفنية والمؤسسية، وتعزيز الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين وخبراتهما، بما يدعم تطوير منظومة الأحوال المدنية والجوازات، ويواكب التطورات التقنية والإدارية في هذا المجال.