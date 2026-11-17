خبرني - بينما تدق هاديزا، البالغة من العمر 15 عاماً، حبوب الدخن، تُغني حروف الأبجدية الإنجليزية، في تذكير بشيء تفتقده بشدة، وهو الذهاب إلى المدرسة.

وتقول: "أحياناً أكتب على الأرض لأتدرب وأتأكد من أنني ما زلت أكتب بشكل صحيح".

قبل نحو عامين، داهمت مجموعة من المسلحين قريتها ذات ليلة، وتروي: "أخافوا ماشيتنا فهربت، واختطفوا فتاة، اضطررنا إلى الفرار، وسرنا حفاة الأقدام طوال الطريق حتى وصلنا إلى هنا".

ومنذ ذلك الحين، تعيش هاديزا في مخيم للنازحين في غورونيو، على بعد بضعة كيلومترات من منزلها، والتحقت بالمدرسة هناك لفترة قصيرة، لكنها سرعان ما تعرفت إلى شاب، وتوقفت عن الدراسة وتزوجت في سن الثالثة عشرة.

وتوضح: "من التقاليد السائدة هنا أن الفتاة تتوقف عن التعليم بمجرد زواجها".

وتعيش هاديزا الآن مع أسرة زوجها، وتساعد في الاعتناء بالمنزل، ورغم أن القانون النيجيري يحظر الزواج دون سن الثامنة عشرة، فإن هذا الحظر لا يطبق دائماً.

هاديزا واحدة من نحو 19 مليون طفل في نيجيريا محرومين من التعليم، وفقاً لتقديرات نشرتها منظمة اليونسكو عام 2024. ويعادل هذا العدد نحو طفل واحد من كل أربعة أطفال في سن الدراسة في البلاد.

وفي ظل هذه الظروف، أطلقت الخدمة العالمية لبي بي سي برنامج "درس هوسا" التعليمي، بلغة الهوسا، وهي اللغة الرئيسية المستخدمة في شمال نيجيريا، وكذلك في النيجر والكاميرون المجاورتين ومناطق أخرى من غرب أفريقيا.

ويقدم البرنامج دروساً في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم للأطفال في أنحاء غرب أفريقيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالشراكة مع قنوات تلفزيونية محلية، ومن خلال الإذاعة.

ويعتمد كثيرون في المنطقة على الراديو للحصول على الأخبار، إذ تمتلك نحو نصف الأسر في نيجيريا جهاز راديو، وفقاً لمنظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية.

وتعني كلمة "درس" في لغتي البشتو والدارية "حصة تعليمية"، وقد أُطلق البرنامج لأول مرة بهاتين اللغتين عام 2023، لمساعدة الأطفال الأفغان المحرومين من الذهاب إلى المدرسة. وتبعته نسخة باللغة العربية في فبراير/شباط 2025.

وتتعدد الأسباب التي تحول دون التحاق هذا العدد الكبير من الأطفال النيجيريين بالمدارس، وتتشابك فيما بينها.

ومثل هاديزا، تعيش رقية، البالغة من العمر 12 عاماً، في مخيم النازحين في غورونيو.

تقول رقية: "يؤلمني أن أرى الأطفال الآخرين يدرسون ويذهبون إلى المدرسة، بينما لا أستطيع أنا ذلك".

وباعتبارها الابنة الكبرى، تخرج رقية يومياً لجمع الحطب وبيعه، كما تضطر إلى التسول لتوفير الطعام لإخوتها الصغار.

وتوضح: "لو كان والدي على قيد الحياة، لما اضطررت إلى الخروج والتسول"، مضيفة أن بعض الناس يسخرون منها، "لكن ذلك لا يمنعني من الاستمرار، لأنها وسيلتنا الوحيدة للبقاء على قيد الحياة".

وتقول رقية إن مسلحين قتلوا والدها أمام عينيها قبل نحو عام، ما دفع أسرتها إلى الفرار من منزلها واللجوء إلى المخيم.

وتعد رقية وهاديزا من بين 670 ألف شخص في شمال غرب نيجيريا وشمال وسطها اضطروا إلى النزوح من منازلهم بسبب عمليات السطو المسلح والخطف، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

ونفذت جماعات إسلامية مسلحة بعض هذه الهجمات، لكن معظمها في هذه المنطقة ينسب إلى عصابات إجرامية، تمارس السرقة والقتل والخطف.

وتعد المدرسة التي التحقت بها هاديزا سابقاً في غورونيو المدرسة الوحيدة التي تستقبل أطفال المخيم، وتضم فصولها عادة نحو 50 طالباً في الفصل الواحد.

ويقول أحد معلمي المدرسة، كاميلو سليمان جاكادا، إنه رغم مجانية التعليم، فإن نسبة ضئيلة جداً من الأطفال تلتحق بالمدرسة، وحتى هؤلاء لا يواظبون على الحضور.

ويوضح أن الآباء يخبرونه بأن "الأطفال هم من يعيلون أسرهم"، وأنهم بحاجة إلى العمل لكسب المال وتوفير الطعام.

ويقول جاكادا إن المدرسة تعاني نقصاً في المعلمين والفصول الدراسية، موضحاً أن التمويل غير منتظم، وغالباً ما يأتي من أفراد أو منظمات، بدلاً من الحكومة.

أما التحدي الآخر فيتمثل في هجمات قطاع الطرق. ويروي أن عصابة مسلحة وصلت ذات مرة إلى المدرسة على متن دراجات نارية، وأطلقت النار في الهواء، ورغم عدم إصابة أحد، فقد أثار الحادث خوف كثير من الأهالي، ودفعهم إلى سحب أطفالهم من المدرسة.

وشهدت مناطق أخرى من البلاد ردود فعل مماثلة من الأهالي عقب وقوع هجمات.

وينص نظام التعليم في نيجيريا على حصول كل طفل على تسع سنوات من التعليم المجاني والإلزامي، تشمل ست سنوات في المرحلة الابتدائية وثلاث سنوات في المرحلة الإعدادية، وتتقاسم مسؤولية توفيره الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والسلطات المحلية.

لكن مدارس كثيرة تعاني نقصاً في الموارد، فيما تواجه الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم الخاص، صعوبات في توفير نفقات الزي المدرسي والكتب والمواصلات.

وقد تفاقمت أزمة التعليم على مدى عقود، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة النقص المزمن في التمويل وضعف الرقابة على الموارد.

إضافة إلى ذلك، لا يتلقى كثير من الأطفال الملتحقين بنظام "الماجيري" التقليدي، الذي يوفر تعليماً إسلامياً، دروساً في مواد مثل الرياضيات والعلوم، ولذلك تصنفهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ضمن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس.

وتعتقد وزيرة الدولة النيجيرية لشؤون التعليم، البروفيسورة سويبا سعيد، أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أقل مما تشير إليه التقارير، لكنها تقر بأنه مع النمو السكاني في نيجيريا، "لم تُضخ الاستثمارات اللازمة، ولم تُمارس الرقابة المطلوبة".

وتضيف: "لن أذكر أسماء الولايات، لكننا نعرف ولايتين لم توظفا معلماً واحداً طوال ثماني سنوات".

وتؤكد أن التعليم يمثل "الأولوية الأولى" للحكومة، وأن مبادرات مثل برنامج "لومينا" تهدف إلى معالجة "عقود من الإهمال".

ويستهدف البرنامج دعم مليون فتاة بحلول عام 2030، من خلال توفير برنامج تعليمي مكثف للفتيات الأكبر سناً اللواتي فاتتهن سنوات من التعليم النظامي.

وتقول الوزيرة أيضاً إن "الحكومة تبذل كل ما في وسعها" للتصدي لقطاع الطرق، مشيرة إلى أن "هناك أطفالاً يُفترض أن يكونوا في المدارس، لكنهم يشاركون في أنشطة قطاع الطرق".

وفي غضون ذلك، يسعى برنامج "درس هوسا"، الذي تقدمه الخدمة العالمية لبي بي سي، إلى مساعدة أطفال مثل هاديزا ورقية.

ورغم انقطاعها عن الدراسة، تقول هاديزا إنها لا تزال تحلم بأن تصبح طبيبة يوماً ما، "لمساعدة النساء من حولي".