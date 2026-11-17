خبرني - أفادت شبكة CNN الأمريكية، نقلا عن ستة مصادر مطلعة، بتعطل شبكة اتصالات شديدة السرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) لتبادل المعلومات المصنفة داخليا.

وأوضحت المصادر أن الشبكة، المعروفة باسم "NSA Net"، تتيح لموظفي الوكالة تبادل المعلومات السرية عبر قنوات اتصال داخلية مؤمنة، مشيرة إلى عدم وجود أي أدلة حتى الآن على أن التعطل ناجم عن هجوم سيبراني.

وبحسب المصادر، بدأت الوكالة تطبيق نظام الحضور المتدرج للموظفين، في إطار الإجراءات المتخذة أثناء محاولاتها تحديد نطاق الخلل وتقييم تأثيره على الشبكة.

ولم تتضح بعد الأسباب الفنية للخلل أو المدة المتوقعة لاستعادة عمل الشبكة، فيما طلبت CNN تعليقا رسميا من وكالة الأمن القومي الأمريكية، دون أن تتلقى ردا حتى نشر التقرير.

ويأتي هذا التطور وسط سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، وشملت أنظمة مراقبة الحركة الجوية وخدمات مصرفية ومنصات تكنولوجية.

وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين قد أكد، في تصريحات نشرتها رويترز يوم 17 نوفمبر، أن الأعطال الأخيرة التي طالت عددا من الأنظمة الأمريكية لم تنجم عن هجمات سيبرانية، مرجعا الاضطرابات إلى تقادم البنية التحتية التقنية وصعوبة استيعابها للتكنولوجيا الحديثة.

ولم يربط الوزير تلك الأعطال بتعطل شبكة وكالة الأمن القومي، كما لم تعلن السلطات الأمريكية وجود صلة بينها.