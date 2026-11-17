خبرني - في السابعة والعشرين من عمره، يعيش هوانغ شيهوا الحلم الصيني.

يعمل مهندساً لدى شركة رائدة في صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر في شنتشن. وتقدّم الصين هذه المدينة المترامية الأطراف في جنوب شرقي البلاد باعتبارها مهد مستقبل تكنولوجي متقدم، يقوم على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والابتكار المحلي.

هنا، تحلّق الطائرات المسيّرة لتوصيل وجبة العشاء، وتشغّل سيارات الأجرة ذاتية القيادة موسيقى هادئة خلال رحلتك، ولا تكتفي الروبوتات بتقديم الكابتشينو، بل تشرح لك أيضاً منشأ حبوب القهوة.

يقول هوانغ، محاطاً بروبوتات شبيهة بالبشر تعدّ القهوة وتلعب الشطرنج: "لقد صنعنا معجزة في شنتشن. توافد إلى هنا كثير من الشباب من مختلف أنحاء الصين، مفعمين بالشغف والأحلام".

وباتوا جميعاً يقضون أيامهم في البحث عن سبل لجعل الروبوتات أكثر ذكاءً.

يطلق الصينيون على شنتشن اسم "مدينة الأحلام". وهو لقب يناسبها؛ فهي من أغنى مدن الصين، وتقع قرب هونغ كونغ، ومنها انطلقت طفرة النمو الهائلة في البلاد قبل عقود.

وتعكس قائمة منتجاتها الصناعية صعود الصين: من دمى "كاباج باتش"، إلى أجهزة التلفزيون، ثم هواتف آيفون والسيارات الكهربائية والطائرات المسيّرة، وصولاً إلى الروبوتات التي تستقطب اليوم هوانغ وجيلاً جديداً من الصينيين الطموحين.

وتحتل "المعجزات" التي يسعى هؤلاء المهندسون الشباب إلى تحقيقها موقعاً محورياً في رؤية شي جينبينغ الطموحة للصين. فأي مكان أفضل لاستعراض هذه الرؤية من شنتشن التي ستتصدّر المشهد حين يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرون لحضور قمة اقتصادية عالمية هذا الأسبوع؟

لكن لهذه المدينة الساحلية البراقة وجهاً آخر لن يتسنّى لهم رؤيته. ابتعد بالسيارة عن ناطحات السحاب الشاهقة باتجاه شاجينغ وسونغغانغ اللتين كانتا في السابق مصدراً لجزء كبير من إلكترونيات العالم، وستجد نفسك أمام التحديات التي تواجه الصين في عهد شي.

يقول لنا أحد عمال البناء: "الجميع يشعر بأن الحياة صعبة. انتقلت مصانع كثيرة إلى أماكن أخرى، وفقد العمال وظائفهم".

لا تزال الصين تتمتع بقدرة استثنائية على التصنيع، وشنتشن دليل على ذلك. لكن المدينة تحمل أيضاً شواهد على ما يعانيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فأزمة العقارات لم تنتهِ بعد، ما يقوّض الثقة بالمستقبل. وهذه واحدة من أغلى مدن الصين، ومع ذلك يخبرنا سائق سيارة الأجرة بأن قيمة منزله باتت لا تتجاوز ثلث سعره الأصلي.

ويعني ضعف سوق العقارات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي أن أسراً كثيرة باتت تشتري أقل. وتعتمد المصانع بصورة متزايدة على الصادرات، فيما خفّضت شركات صناعية عديدة إنتاجها، أو قلّصت أعداد موظفيها، أو أدخلت الأتمتة، أو انتقلت إلى أماكن أخرى بحثاً عن عمالة أرخص.

والنتيجة أن أعداداً متزايدة من العمال تتجه إلى وظائف مؤقتة في اقتصاد العمل المؤقت، غالباً بأجور أقل ومزايا وظيفية محدودة.

يقول عامل توصيل في الأربعينيات من عمره، رفض الكشف عن اسمه: "شنتشن ليست مكاناً سحرياً".

ويضيف: "يقول البعض إن الذهب موجود في كل مكان في شنتشن، لكن الأمور لم تعد كذلك. لم تعد مدينة تأتي إليها فتزدهر أحوالك. إن لم تعمل بجد، فلن تحصل على شيء".

أمضت بي بي سي أياماً عدة في شنتشن لاستكشاف هذين الوجهين المختلفين تماماً للتقدم في الصين: من جهة، الوعود المبهرة للذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى، مخاوف العمال الذين يتساءلون إن كان المستقبل الذي يصنعه سيتّسع لهم.

الأربعاء هو يوم الشطائر وشاي الفقاعات في مكاتب شركة "ديكس فورس تكنولوجيز".

يكتظ المصعد بمهندسين ومطوّرين شباب في طريقهم إلى الطابق الذي تُقدَّم فيه المأكولات والمشروبات المجانية، بما تحويه من نشويات وسكريات تمدّهم بالطاقة لبقية يوم العمل. وفي طريقهم، يزاحمون ما صنعت أيديهم: روبوتات صفراء بحجم الإنسان، تملأ أطرافها كل زاوية متاحة.

يقول هوانغ: "أعتقد أن الروبوتات ستتمكن خلال عقد من خدمة البشرية بصورة أفضل، من خلال تولّي مهام شديدة التكرار أو حتى خطرة". وقد يشمل ذلك أي شيء، من تقديم القهوة إلى العمل في المناجم. وهنا، في مختبر المستقبل هذا، تُدرَّب على كل تلك المهام، فيما تتخبّط الآلات وتتشنّج أو تتحرك على نحو متعثّر وهي تتعلّم كيفية التصرف.

بالنسبة إليه، "شنتشن هي أمريكا أخرى. فكما في الولايات المتحدة، استطاع كثير من الشباب تحقيق أحلامهم وجمع الثروة التي يطمحون إليها".

وهذا ما يريد شي سماعه، وهو يدفع الصين نحو تصدّر العالم في التكنولوجيا المتقدمة. ولطالما كانت شنتشن بالفعل وجهة للباحثين عن الفرص، لكن هوانغ وزملاءه يطمحون إلى ما هو أبعد بكثير. فهم يريدون مواصلة التفوق الصناعي للصين، وإحداث تحوّل في طبيعة صناعتها أيضاً.

وإلى جانب جعل "حياتنا أكثر سهولة وراحة"، يرى هوانغ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد "العالم بأسره على أن يصبح أسرة واحدة، قرية عالمية. فالذكاء الاصطناعي قادر على تعزيز المساواة، وإمكانية تحقيق المساواة بفضله هي، بالنسبة إليّ، أكثر الاحتمالات إثارة للحماس".

ويشرح مبتسماً بحماس أمله في أن تساعد الروبوتات الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا على اللحاق بالركب، من خلال إعادة تشكيل خطوط إنتاجها أيضاً.

هذا التفاؤل المدفوع بالتكنولوجيا، والذي يسود المبنى بأسره، يتنافر مع حالة عدم اليقين في مناطق أخرى من شنتشن، حيث لا أثر للروبوتات حتى الآن. لكن ذلك ليس سوى أول أوجه الاختلاف.

في الجانب الذي يعمل فيه هوانغ من المدينة، يتوجّه موظفو التكنولوجيا والقطاع المالي سيراً إلى مكاتبهم بعد تمارين الصباح، وهم يرتشفون قهوة ربما يتجاوز ثمنها 30 يواناً، أي 4.50 دولارات أمريكية.

وفي الجانب الآخر، تشقّ الدراجات الآلية شوارع تتكدّس فيها بضائع تُنقل بين المصانع، بينما يبيع الباعة أطباق إفطار كاملة من النودلز الحارة بأقل من ثلاثة يوانات.

أمام إحدى أعلى ناطحات السحاب في المدينة، تضع السيدة لو، البالغة من العمر 50 عاماً، هاتفاً على أذنها وتمسك قلماً بيدها اليمنى، فيما تتسلّم بيسراها كيساً من عامل توصيل.

وتصيح بأربعة أرقام أساسية إلى زميلتها، في تعليمات لامرأة صينية أخرى تنتظر نقل الطلب بالمصعد إلى شخص يجلس إلى مكتبه.

إنها ذروة توصيل وجبات الغداء أمام برج "إس إي جي بلازا" الذي يضمّ آلاف المستأجرين على امتداد 70 طابقاً. وكانت لو واحدة منهم في السابق. تقول: "كنت أدير مشروعاً صغيراً في الطابق الثاني. كنت أبيع لوحات الدوائر الإلكترونية. لكن ممارسة الأعمال أصبحت صعبة جداً هذه الأيام، وارتفعت الإيجارات".

وشهدت شنتشن التي كثيراً ما تُشبَّه بوادي السيليكون الصيني، ارتفاعاً حاداً في الإيجارات مع تدفّق رؤوس أموال جديدة، ما ضيّق الخناق على الشركات الصغيرة ذات الأنشطة التقليدية. وفي سن الخمسين، لم تتمكن لو من العثور على عمل آخر، إلى أن جاءها عمال التوصيل بفكرة.

فالانتظار أمام المصعد قد يستغرق نصف ساعة، وهو وقت يعني خسارة مالية لعامل توصيل يسعى إلى إنجاز أكبر عدد ممكن من الطلبات. وهكذا أصبحت لو حلقة جديدة في اقتصاد العمل المؤقت الذي يتطور باستمرار.

وتشرح، وهي لا تتوقف عن الحركة: "يجلب عمال التوصيل الطعام إلى مدخل المبنى. نتسلّمه وننقله إلى الطوابق العليا. ويدفعون لنا يوانين عن كل طلب". ويتقاضى عمال التوصيل ما بين أربعة وثمانية يوانات للطلب الواحد، ما يعني أن لو تحصل على حصة لا بأس بها من إيراداتهم.

وتضيف: "ذروة طلبات الغداء لا تستمر سوى ساعتين أو ثلاث ساعات... إذا استعانوا بخدمتنا، يستطيعون إنجاز عدد أكبر من الطلبات، ونتمكن نحن أيضاً من كسب بعض المال. لكن السوق سيئة. لا أجني هذه الأيام سوى نحو 200 يوان يومياً".

تشير التقديرات إلى أن 200 مليون عامل صيني، أي نحو 40 في المئة من القوى العاملة في المدن، يعتمدون اليوم على شكل من أشكال العمل المؤقت (العمل حسب الطلب). ويخبرنا كثير من عمال التوصيل في شنتشن بأنهم اختاروا العمل المؤقت بسبب تراجع فرص العمل في المصانع مقارنة بالسابق.

يقول لنا أحدهم: "علينا التكيّف مع الوضع الذي نجد أنفسنا فيه، بدلاً من انتظار أن يتكيّف هو مع احتياجاتنا". وكانت مجموعة منهم تنتظر أمام بوابات مصنع للسجائر الإلكترونية لتوصيل شحنات صناعية.

ويهزّ الآخرون رؤوسهم موافقين. ويقول عامل توصيل آخر إن خياراته محدودة: "لدي طفلان أعيلهما، ولا أستطيع التوقف عن العمل. ليس لدي وقت للتفكير في أي شيء آخر".

وغالباً ما تتطلّب الوظائف الدائمة دفع اشتراكات للضمان الاجتماعي والتقاعد، ما يقلّص صافي الأجر الذي يتسلّمه العامل. أما العمل حسب الطلب، فيتيح دخلاً نقدياً أكبر وساعات عمل مرنة.

يقول وسيط التوظيف لي شياوخه: "يفضّل معظم العمال وظائف محدّدة المدة وقصيرة الأجل. فهذا يمنحهم مرونة الاستقالة والمغادرة متى شاؤوا؛ ولا يرغبون في أن يصبحوا موظفين دائمين".

وبات يضع بصورة متزايدة لوحات على الأرصفة تعلن عن وظائف مؤقتة في المصانع لتجميع أجهزة إلكترونية صغيرة، بأجر يبلغ نحو 22 يواناً في الساعة.

لكن يبدو أن عدد وسطاء التوظيف أنفسهم يتراجع أيضاً، إذ أُغلقت مقارّ عدد منهم، في مؤشر آخر على تراجع الصناعات التقليدية.

ويقرّ لي قائلاً: "ربما لم تعد آفاق عملنا واعدة كما كانت من قبل. نشعر بتأثير التحوّل الذي تمرّ به شنتشن".

التعليق على الصورة،يقول لي، وهو وسيط توظيف يعلن عن وظائف مؤقتة، إن عمله هو الآخر يواجه صعوبات.

ومن الصعب ألّا تلاحظ هذا التحوّل.

تحوم الطائرات المسيّرة فوق المساحات الخضراء الوارفة في "حديقة المواهب" التي أُنشئت خصيصاً على الواجهة البحرية للمدينة، وتهبط وتناور لتوصيل الوجبات إلى منصّة مخصّصة. ويرفع السياح هواتفهم لتصويرها وهي تحطّ حاملة غداءهم.

يقول سائح كندي بحماس: "هذا مذهل. التكنولوجيا رائعة حقاً. أتمنى لو كان لدينا مثلها في بلدنا". ويصل طلب القهوة الخاص بنا بعد ما يزيد قليلاً على 15 دقيقة، مقابل رسم توصيل قدره خمسة يوانات، وتهبط المسيّرة بسلاسة لأتسلّم طلبي.

ويقول آنلي الذي يزور المدينة قادماً من فيتنام: "سمعت أن شنتشن كانت قبل سنوات طويلة قرية لصيد الأسماك". ثم يضحك مضيفاً: "ها! لم تعد قرية صيد"، وهو يطلب شاي الحليب ليوصَل إليه وإلى زوجته بطائرة مسيّرة.

وعلى الرغم من كل هذا الابتكار، يبدو الأمر أقرب إلى عرض لما يمكن تحقيقه منه إلى واقع يومي معتاد. فخدمة التوصيل، المتاحة في مواقع محدّدة فقط، تتوقف عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. كما أن السيارات ذاتية القيادة التي يتطلّب طلبها تطبيقاً منفصلاً، لا تزال تجربة جديدة وغير مألوفة، بل إنها تتيح لك الحصول على تدليك أثناء الرحلة.

وفي الليل، وسط وهج آلاف الأضواء المتراقصة، تؤدي المسيّرات دوراً آخر. فتحلّق فوق الحديقة محذّرة الناس من إساءة التصرف أو إثارة المتاعب.

بعيداً عن أفق المدينة المتلألئ، يتجمّع العمال حول طاولات بلاستيكية أمام مطاعم تقدّم وجبات "الهوت بوت" وأسياخ المأكولات البحرية الرخيصة.

وتوجد في الشارع مطاعم أغلى سعراً، لكنها تضرّرت أيضاً. فقد أخبرنا أحد أصحابها بأن نشاطه تراجع بأكثر من 70 في المئة، مع تردّد العمال في الإنفاق بسخاء على وجبة العشاء.

أمضى كثير من هؤلاء العمال عقوداً هنا، ومن بينهم عامل البناء وو، البالغ من العمر 58 عاماً. وصل إلى شنتشن قادماً من سيتشوان في تسعينيات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من فتح الصين المدينة أمام الشركات الأجنبية.

وكان واحداً من ملايين الوافدين من أقاليم أفقر الذين قدموا للعمل على خطوط الإنتاج أو لبناء ناطحات السحاب. ولا يزالون يتوافدون.

فجميع من تحدّثنا إليهم جاؤوا من مناطق أخرى. وغالباً ما يعملون حتى 14 ساعة يومياً، ويعيشون في مساكن مشتركة للعمال، ويواصلون تحمّل هذه الظروف أملاً في عمل مستقر وأجر لائق يرسلون منه المال إلى أسرهم.

بالنسبة إلى هؤلاء العمال، يبدو أن كوفيد-19، حين بلغ نشاط التصنيع في الصين أدنى مستوى قياسي، كانت نقطة التحوّل الأولى.

يستذكر وو: "بعد كوفيد، انخفضت أجورنا بمقدار الثلث على الأقل". ولم تستعد الأجور بعد ذلك مستواها السابق بالكامل.

ويضيف: "سأواصل العمل. ما دمت تعمل، فسيكون لديك دخل. هل الأجر أعلى أم لا؟ لا يهم. ما دمت تعمل، فسيكون لديك دخل. إذا تباطأ الاقتصاد، نتباطأ جميعاً. وإذا نما، تتحسّن أحوالنا جميعاً".

طوال تلك العقود، أوفت شنتشن بوعدها: اعمل بجد، وستتحسّن حياتك.

لكن اليوم، في مدينة تعيد الأتمتة والذكاء الاصطناعي تشكيلها، يبدو ذلك الوعد القديم أقل ضماناً.