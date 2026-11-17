خبرني - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقف بث قناة "الحدث اليوم" حتى نهاية نوفمبر، على خلفية مخالفات إعلامية وذلك بالتزامن مع واقعة جنائية صادمة تورط فيها أحد العاملين بالقناة.

وأوضح المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز أن القرار يستهدف إتاحة الفرصة للقناة لتصحيح أوضاعها ومراجعة مدى التزامها بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وأشار إلى أن قرار الإيقاف جاء بعد رصد تكرار المخالفات الإعلامية بالقناة وعدم التزامها بالمعايير المنظمة للعمل الإعلامي، مؤكدا أن إعادة النظر في القرار ستكون عقب انتهاء المدة المحددة، في ضوء الإجراءات التي تتخذها القناة لتسوية أوضاعها.

وفي إطار تنفيذ القرار قرر المجلس مخاطبة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وقف البث.

وتزامن القرار مع تداعيات واقعة جنائية هزت الرأي العام المصري، بعد اتهام أحد المذيعين المتعاملين مع قناة "الحدث اليوم" بإنهاء حياة طفليه البالغين من العمر 7 و9 سنوات، داخل منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وبحسبما أوردته وسائل إعلام مصرية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المذيع للاشتباه في تورطه في الاعتداء على طفليه، ما أدى إلى وفاتهما، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الصدمة والغضب، لا سيما بسبب صغر سن الطفلين وطبيعة الاتهامات المنسوبة إلى والدهما، فيما امتدت تداعيات القضية إلى المؤسسة الإعلامية التي كان يعمل معها.

من جانبها أعلنت إدارة قناة "الحدث اليوم" إنهاء علاقتها بالمذيع بصورة نهائية، ووقف التعامل معه، مؤكدة رفضها لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، واحترامها للتحقيقات الجارية وثقتها في جهات إنفاذ القانون.

ويستند قرار تعليق بث القناة إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم عمل المؤسسات والوسائل الإعلامية في مصر، ويحدد اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مراقبة الأداء الإعلامي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للمحتوى.

ويمنح القانون المجلس صلاحيات اتخاذ تدابير وجزاءات بحق الوسائل الإعلامية المخالفة، وفقا لطبيعة المخالفات والإجراءات القانونية المقررة، بما يشمل وقف البث في الحالات التي تستوجب ذلك.