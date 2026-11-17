خبرني - أجرى فريق طبي من اختصاص النسائية والتوليد - المسالك البولية النسائية، برئاسة المقدم الطبيب أحمد دويكات، عملية جراحية معقدة تصحيحية وظيفياً وتجميلياً لفتاة تعاني من عيب خلقي في المنطقة البولية التناسلية، وذلك في مستشفى الملك طلال العسكري في مدينة المفرق.

وقال الدويكات إن هذه العمليات تهدف إلى استعادة الوظيفة التناسلية والإنجابية والبنية التشريحية الصحيحة، مؤكداً أن مثل هذه الجراحات تُجرى في مراكز جراحية متقدمة وتتطلب خبرات تخصصية كبيرة.

من جانبه، قال مدير المستشفى العميد الطبيب محمد الشواقفة، إن المستشفى يحرص على تنفيذ هذه العمليات النوعية بهدف توسيع نطاق الخدمات الجراحية التخصصية المتقدمة وإتاحتها للمرضى في المستشفيات الطرفية.

وأضاف أن ذلك يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، ويوفر عليهم عناء التحويل إلى المستشفيات المركزية، مثمناً جهود الفريق الطبي والكوادر العاملة، ودورها في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.