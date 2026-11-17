خبرني - في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الهواتف الذكية على تركيز الأطفال ومستواهم الأكاديمي، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن منع الطلاب من استخدامها داخل المدارس قد يساعد في تحسين نتائجهم في القراءة والرياضيات، وتعويض جزء من التراجع الذي شهدته العملية التعليمية خلال السنوات الماضية.

ووجدت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعتي هارفارد ودارتموث بالتعاون مع منظمة NWEA المتخصصة في أبحاث التعليم، أن وضع هواتف الطلاب داخل حقائب مغلقة طوال اليوم الدراسي يمكن أن يعيد ما يعادل أسبوعاً إلى أسبوعين من التعلم سنوياً.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات أكثر من 3 ملايين طالب خلال السنوات الدراسية الخمس الماضية، وقارنوا نتائج الاختبارات بين المدارس التي طبقت حظراً صارماً للهواتف وتلك التي لم تعتمد هذه السياسة.

وقال الباحث في جامعة هارفارد توم كين إن التراجع في التحصيل الدراسي الأمريكي بدأ قرابة عام 2013، وأدى تدريجياً إلى خسارة الطلاب ما يعادل أسابيع من التعلم سنوياً، مشيراً إلى أن حظر الهواتف قد يساعد في تعويض نحو نصف هذه الخسائر.

ولفتت الدراسة إلى أن التحسن لم يقتصر على السنة الأولى من تطبيق الحظر، بل استمر خلال السنوات الثلاث التالية على الأقل.

لكن النتائج لا تحظى بإجماع علمي؛ إذ توصلت دراسة أخرى نُشرت في أبريل إلى أن استخدام الحقائب المغلقة للهواتف لم يحقق تحسناً ذا دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي، رغم رصد مكاسب في الرياضيات لدى طلاب المرحلة الثانوية قابلها تراجع لدى طلاب المرحلة المتوسطة.

وتزامن التراجع الدراسي مع الانتشار السريع للهواتف الذكية، إذ ارتفعت نسبة امتلاك طلاب المدارس الثانوية الأمريكية لها من أقل من 25% عام 2011 إلى نحو 95% عام 2018.

ويرى الباحثون أن النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، خصوصاً لفهم تأثير استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي خارج أسوار المدارس.