خبرني - كشفت تحقيقات أمنية عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف زوار مواقع تابعة لـ178 مؤسسة حول العالم، بينها «سي إن إن» ‏و«بي بي سي» و«زووم» و«إيكيا» و«سيلزفورس» وبنك «إتش إس بي سي»، عبر زرع شيفرات خبيثة داخل خدمة تقنية ‏مشتركة تستخدمها هذه المواقع. وجمع الهجوم بين محاولات سرقة العملات المشفرة وبيانات بطاقات الدفع واستهداف أجهزة آيفون ‏وآيباد، في واقعة تسلط الضوء على قدرة اختراق مورد رقمي واحد على تعريض مستخدمي مؤسسات كبرى لمخاطر متزامنة‎.‎

بدأ انكشاف العملية في 16 نوفمبر 2026، عندما رصد الباحث الأمني سكوت هيلم، من شركة «ريبورت يو آر آي»، ملفات مشبوهة ‏مرتبطة بمنصة «أوبتيمزلي‎» (OPTIMIZELY)‎، المتخصصة في تحسين تجربة المواقع وإجراء اختبارات لقياس تفاعل الزوار. ‏وفحص فريقه 1611 ملفاً برمجياً تستخدمها مواقع مختلفة، فوجد 188 ملفاً مصاباً تخص 178 مؤسسة. وتشمل القائمة بنوكاً وشركات ‏تقنية ومؤسسات إعلامية ومتاجر وشركات طيران، فيما يرجح الباحثون أن العدد الفعلي قد يكون أكبر من النتائج التي أمكن فحصها‎.‎

وتستخدم المؤسسات منصة «أوبتيمزلي» لإضافة شيفرات إلى صفحاتها دون الحاجة إلى تعديل أنظمتها الأساسية في كل مرة. ‏واستغل المهاجمون ثغرة في آلية إنشاء الحسابات الخاصة بخدمة التجارب الإلكترونية، وفق ما أقرّت به الشركة، لإضافة تعليمات ‏ضارة إلى مشروعات بعض العملاء‎.‎

وعندما فتح الزائر صفحة متأثرة، استطاع متصفحه تحميل الشيفرة من عنوان تابع للمنصة التي يثق بها الموقع أصلاً. لذلك لم يكن ‏ضرورياً اختراق أنظمة «سي إن إن» أو «زووم» أو غيرها كلٌّ على حدة، كما أن ظهور المؤسسة في قائمة المتأثرين لا يثبت ‏اختراق قواعد بياناتها أو شبكاتها الداخلية‎.‎

وحدد الباحثون ثلاثة أساليب لإخفاء الشيفرة الخبيثة أو استمرار تشغيلها، بينها إدراج رابط مباشر لخادم المهاجمين، وإخفاؤه داخل ‏ترميز برمجي، وتضمين نسخة من الشيفرة تعمل حتى عند حجب الخادم. كما رُصد 26 تعديلاً على البرنامج خلال يوم الهجوم، بما ‏يعكس سعي منفذيه إلى توسيع قدراته وتجاوز إجراءات الحماية‎.‎

من سرقة المحافظ إلى استهداف آيفون

أبرز وظائف الشيفرة تغيير عناوين محافظ العملات المشفرة أثناء عرضها أو نسخها أو تمريرها في بعض عمليات الموقع، بحيث ‏تتحول الأموال إلى محفظة يسيطر عليها المهاجم دون أن يلاحظ المستخدم تبديل العنوان‎.‎

وتضمنت وظيفة أخرى التقاط أرقام بطاقات الدفع وتواريخ انتهائها ورموز الأمان عند إدخالها في نماذج يمكن للشيفرة الوصول إليها. ‏كما سعت إلى جمع بعض ملفات تعريف الارتباط والتقاط صور للصفحات، ما قد يكشف معلومات خاصة أو بيانات جلسات دخول في ‏ظروف محددة‎.‎

أما الجانب الأكثر إثارة للقلق فهو أن الشيفرة كانت تتحقق من نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل، ثم تحاول تحميل أدوات استغلال ‏ثغرات تحمل اسمي «كورونا‎» (CORUNA) ‎و«دارك سورد‎» (DARKSWORD) ‎على بعض أجهزة آيفون وآيباد‎.‎

واستهدفت الأدوات إصدارات قديمة من نظام التشغيل، بينها إصدارات‎ IOS 13 ‎إلى 17، وأخرى من‎ IOS 18‎، فيما رُصد مسار ‏منفصل لجمع معلومات عن أجهزة تعمل بنظام‎ IOS 26.‎

لكن الخبراء شددوا على أن رصد تحميل أدوات الهجوم لا يمثل دليلاً على نجاح اختراق هاتف بعينه، ولا يعني تعرض جميع زوار ‏المواقع للإصابة أو سرقة بياناتهم‎.‎

وفي التوزيع القطاعي، سجل التحقيق 32 مؤسسة مالية و23 مؤسسة تقنية و20 مؤسسة في قطاع التجزئة، إضافة إلى وسائل إعلام ‏وشركات سفر واتصالات. وشملت قائمة النطاقات المتأثرة موقع بنك «إتش إس بي سي» في الإمارات ومصر، دون إعلان يثبت ‏اختراق الأنظمة المصرفية أو حسابات العملاء هناك‎.‎

احتواء الهجوم وحجم الخسائر

في 17 نوفمبر، اعترفت «أوبتيمزلي» بالحادث وأعلنت إصلاح الثغرة وإزالة الشيفرات المزروعة واتخاذ إجراءات لتأمين الحسابات ‏المتأثرة ومنع إدخال تعليمات غير مصرح بها‎.‎

وأظهرت متابعة الباحثين تراجع الملفات المصابة إلى ملف واحد من أصل 188 بحلول الساعة 21:52 بتوقيت غرينتش يوم 16 ‏نوفمبر، فيما أفاد تحليل لشركة «ستيب سيكيوريتي» بتعطيل النطاق الرئيسي الذي كان يوزع البرمجية الخبيثة. ومع ذلك بقي الحادث ‏في مرحلة المراقبة ولم تُعلن حصيلة نهائية للأضرار‎.‎

وقالت «سيلزفورس» إنها عطلت شيفرات «أوبتيمزلي» احترازياً وبدأت التحقيق، بينما أفادت «إيكويفاكس» بأنها أوقفت استخدامها ‏للخدمة ولم تجد دليلاً على اختراق أنظمتها، وبدأت «إيكيا» تقييم احتمال تأثر خدماتها وعملائها، وفق وكالة رويترز‎.‎

وقدّر الباحثون ما وصل إلى محافظ مرتبطة بالمهاجمين بنحو 7040 دولارات في مرحلة مبكرة من الرصد، لكن بعض المحافظ كان ‏مستخدماً قبل هذا الهجوم، ما يمنع اعتبار المبلغ حصيلة مؤكدة للعملية وحدها. كذلك لم يُعرف عدد البطاقات أو بيانات المستخدمين ‏التي ربما سُرقت، ولا توجد حصيلة موثقة لأجهزة آيفون جرى اختراقها بنجاح‎.‎

تداعيات تتجاوز المؤسسات المتضررة

تكمن خطورة الواقعة في استغلال ما يُعرف بهجمات سلسلة التوريد البرمجية، حيث تتحول خدمة مشتركة إلى نقطة دخول تستهدف ‏عدداً كبيراً من المؤسسات في وقت واحد، حتى عندما تتمتع أنظمتها الداخلية بحماية قوية‎.‎

وكشف فحص أجرته «ريبورت يو آر آي» أن سياسات الحماية في 24 مؤسسة استطاعت منع تشغيل الشيفرة الخبيثة، بينما سمحت ‏إعدادات مؤسسات أخرى بتنفيذها كلياً أو جزئياً، ما يعكس تفاوت مستويات الحماية رغم الاعتماد على المورد التقني نفسه‎.‎

وقد تواجه المؤسسات المتأثرة مراجعات أمنية وتنظيمية، وربما التزامات بإبلاغ المستخدمين إذا ثبت تسرب بيانات شخصية. ويوصي ‏المتخصصون بتحديث الهواتف والمتصفحات، ومراجعة المدفوعات والتحويلات الرقمية المنفذة خلال 16 نوفمبر، بينما يتعين على ‏الشركات تدقيق الشيفرات الخارجية وتقييد صلاحياتها ومراقبة اتصالاتها‎.‎

ورغم نجاح إجراءات الاحتواء الأولية، تبقى هوية المهاجمين وحجم البيانات المسروقة والخسائر النهائية قيد التحقيق، في حادث يؤكد ‏أن سلامة أنظمة المؤسسة لا تضمن بالضرورة سلامة كل شيفرة تعمل على موقعها، وأن الثقة بمورد تقني واحد قد تتحول إلى نقطة ‏ضعف مشتركة بين مئات المؤسسات‎.‎