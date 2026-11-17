خبرني - حلّ رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، وحدة أمنية خاصة لحفظ النظام العام اتهمها نشطاء ومنظمات حقوقية باستخدام أساليب عنيفة وقاسية في التعامل مع الاحتجاجات، منفذا بذلك أحد أبرز وعوده الانتخابية.

وتُسمى الوحدة "مجموعة الاستجابة الإستراتيجية"، وتضم نحو 500 عنصر وفق السجلات العامة، وكانت تتعامل على مستوى المدينة مع التهديدات الإرهابية وحالات الطوارئ الكبرى والفوضى، فضلا عن الاحتجاجات، منذ إنشائها عام 2015 بوصفها فريقا للاستجابة السريعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان ممداني قد خاض حملته الانتخابية متعهدا، ضمن أمور أخرى، بكبح جماح الشرطة التي تعاملت بشدة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات وفي أنحاء المدينة، وكذلك مع المسيرات المناهضة لعمليات ترحيل المهاجرين.

كما واجهت الوحدة انتقادات سابقة بسبب تعاملها القاسي مع احتجاجات مناهضة للحرب وأخرى مطالبة بالعدالة العرقية، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال ممداني لقناة "إيه بي سي 7" المحلية: "ما نقوم به اليوم هو الإعلان عن حلّ مجموعة الاستجابة الإستراتيجية، والكشف عن نهج جديد كليا في التعامل مع الاحتجاجات في مدينتنا"، مضيفا: "بالإضافة إلى فصل تلك المسؤوليات، فإننا نركز أيضا على نهج يقوم على خفض التصعيد والحوار".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن ممداني قوله إنه "لا ينبغي مقابلة سكان نيويورك الذين يمارسون حقهم الدستوري بالاستجابة الأمنية ذاتها المخصصة للتهديدات الإرهابية"، مشيرا إلى أن إدارة الشرطة ستتعامل مع التهديدات الإرهابية من خلال شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب القائمة لديها.

بدائل وتغييرات

وأوضحت مفوضة شرطة المدينة جيسيكا تيش أن عناصر الوحدة سيتم دمجهم في عمليات مكافحة الإرهاب، بينما سيُعتمد نموذج جديد للتعامل مع الاحتجاجات يتضمن الاستعانة بمتخصصين غير مسلحين في تهدئة الأوضاع.

وبحسب بيان مشترك لممداني وتيش أوردته "نيويورك تايمز"، فإن هذا التغيير سيغيّر جذريا آلية استعداد المدينة للاحتجاجات والتعامل معها، وذلك عبر إنشاء "قسم الحوار المجتمعي وخفض التصعيد".

وأوضحت الصحيفة أن القسم الجديد سيتبع مكتب رئيس البلدية وسيتألف من وسطاء غير مسلحين، لكنه سيحظى بدعم وحدتين شرطيتين جديدتين ستعطيان الأولوية أيضا لفض النزاعات خلال المظاهرات الكبرى.

وفي عام 2021، وصفت رابطة الحريات المدنية الأميركية في نيويورك هذه القوة بأنها "وحدة استجابة سريعة تتسم بعنف ذائع الصيت.. إذ دأبت على تهديد المتظاهرين والاعتداء عليهم واعتقالهم".