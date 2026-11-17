خبرني - أثار عالم في الطب الشرعي الجدل مجددا بشأن وفاة رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين عام 2019، بعدما قال إن صور تشريح الجثة تشير إلى تعرضه إلى الخنق الجنائي، وليس الانتحار شنقا حسبما خلصت إليه التحقيقات الرسمية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مايكل فريمان، المتخصص في دراسة التحيز والأخطاء في تحقيقات الوفيات، قوله إن نمط الإصابات على رقبة إبستين وتوزيعها لا يتوافقان مع الشنق الانتحاري، مشيرا إلى وجود علامة عميقة وممزقة تتفرع على شكل "Y"، فضلا عن إصابات أخرى قال إنها تدل على وقوع عراك.

وعرض فريمان نتائج تحليل أجراه على ملف تشريح الجثة، الذي حصل عليه من مارك إبستين، شقيق المتوفى، خلال محاضرة في جمعية "ميدل تمبل" القانونية في لندن أمس الاثنين. وقال إنه أمضى عاما في دراسة الملف، ويسعى إلى نشر نتائجه في مجلة علمية محكمة، لكنه لم ينجح حتى الآن.

خلاف بشأن دلالات الإصابات

واستند فريمان في تحليله إلى صور التشريح ووصفِ أحد موظفي السجن، الذي عثر على جثة إبستين، لوضعها، كما استعان بنماذج حاسوبية ثلاثية الأبعاد لإعادة تمثيل ظروف الوفاة. وقال إن الإصابات تشمل علامات أظافر فوق خط الرباط، وسحجة عند قاعدة العنق، ونزيفا عميقا وحديثا في عضلة الكتف الأيسر.

كما انتقد المحققين لعدم فحص الحمض النووي تحت أظافر إبستين، معتبرا أن نمط الإصابات وتعددها لا يمكن تفسيرهما بالشنق الانتحاري.

لكنّ عددا من أطباء الأمراض الشرعية الذين اطلعوا على بعض صور التشريح أقروا بأن العلامة على الرقبة غير نمطية في حالات الشنق، في حين رأى بعضهم أن الإصابات قد تظل متوافقة مع الانتحار، محذرين من أن الصور وحدها لا تكفي لتحديد ملابسات الوفاة بصورة قاطعة.

وهذا الأسبوع، أعلن مكتب الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك، الذي أجرى التشريح، تمسكه بقراره السابق بأن الوفاة كانت انتحارا.

إخفاقات في التحقيق تعقّد حسم الملابسات

وتشير التحقيقات السابقة إلى أن مجمل الظروف المحيطة بوفاة إبستين داخل مركز احتجاز فدرالي عام 2019 رجحت الانتحار، ولم تقدم التحقيقات أدلة على تورط أي شخص آخر في وفاته.

غير أن التحقيق واجه قيودا، إذ لم يتمكن الطبيب الشرعي من فحص الزنزانة، ولم تتوافر صور لإبستين في أثناء وجوده مشنوقا، كما لم تكن قطعة القماش التي أُرسلت إلى الطبيب الشرعي هي نفسها المستخدمة في الشنق. كذلك رفض موظف السجن الذي عثر على الجثة التحدث إلى السلطات في البداية.

ورغم ذلك، قالت الطبيبة الشرعية كريستين رومان، التي أجرت التشريح، إنها لم تشك في أن الوفاة انتحار، مؤكدة للمحققين عدم وجود علامات عراك أو كدمات أو آثار تحت الأظافر. وقد تقاعدت لاحقا من مكتب الطبيب الشرعي.

شقيق إبستين ينشر صور التشريح

وكان فريمان قد طلب من مارك إبستين الاطلاع على ملف التشريح بعد أن أثارت إحدى الصور تساؤلاته بشأن طبيعة العلامة على الرقبة. وقال الشقيق إنه عرض المواد على خبراء آخرين، لكن تقييماتهم لم تكن حاسمة، قبل أن ينشر صور التشريح على الإنترنت قبيل محاضرة الاثنين.

وأكد فريمان أنه لا يعرف من قد يكون قتل إبستين، وأن هدفه يقتصر على تسليط الضوء على أوجه القصور في التحقيق وتقرير التشريح، متسائلا عن الكيفية التي أدت إلى هذه الإخفاقات.

ويأتي عرضه في وقت لا يزال فيه الجدل مستمرا بشأن وفاة إبستين، الذي كان محتجزا على ذمة اتهامات بجرائم جنسية قبل العثور عليه ميتا في زنزانته.

وكان من المقرر عقد الندوة في كلية لندن الجامعية، حيث امتلأت المقاعد المحجوزة بالكامل بسرعة. لكن الجامعة أعلنت فجأة يوم الأحد إلغاء الفعالية، مبررة ذلك بوجود "تداعيات محتملة على سلامة طلابنا وراحتهم".