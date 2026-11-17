خبرني - أثار الإعلان عن مشاريع لبناء مقابر جديدة في مصر، بأسعار وُصفت بـ "الفلكية" و"الخيالية"، موجة واسعة من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إن المقبرة ضرورة مهمة لحفظ كرامة الإنسان في مثواه الأخير، وبالتالي يجب أن تتوفر بسعر معقول.

ووصلت أسعار بعض المدافن، التي تضم عدة غرف وعيون، وطُرحت للبيع في العاصمة الجديدة، إلى ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، ما أثار انتقادات حادة من جانب نشطاء رأوا أنه يمكن وضع زيادة بسيطة على المبلغ وشراء فيلا، حتى لو كانت صغيرة وفي منطقة نائية.

وسخرت تعليقات كثيرة من هذه الأسعار، حيث تنبأ البعض بأن تلك المقابر "ربما كانت ملكية وتحمل بقايا ذهب الفراعنة"، على عادة ملوك مصر القديمة، فيما وصفها البعض بـ "مدافن خمس نجوم" و"عقارات تشطيب سوبر لوكس".

وبرر المطورون العقاريون الذي يقفون وراء تلك المشاريع التي تستثمر في الوفيات، والمعروفة باسم "بيزنس الموت"، هذه الأسعار بوجود "مزايا وإغراءات" تحملها المقابر الفاخرة، على نحو ساهم في تأجيج حالة الجدل، بدلا من أن يحتويه.

وتتمثل المزايا، بحسب الإعلانات الرسمية للشركات العقارية، في "الإطلالة الرائعة والمساحات الخضراء، والواجهات الرخامية، فضلا عن البوابات الإلكترونية والأمن على مدار 24 ساعة".

وفي مشاريع منافسة، ظهرت إغراءات إضافية تشمل تمهيد الطرق المؤدية للجبانات حتى تصلح لسير السيارات الفارهة، والتوسع في الزخارف والنقوش ما يضفى المزيد من الطابع الروحاني، وكذلك تخصيص قاعات فخمة للزوار.

وتعكس أسماء المشاريع العقارية الخاصة بالمدافن الفاخرة طبيعتها كمكان للراحة الأبدية، كما في "حدائق الذكرى"، "صفو"، "سكون"، "سُكنة"، "بستان"، "بساتين".