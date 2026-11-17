خبرني - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا اللقاء التنويري السنوي للترحيب بالطلبة الجدد للعام الجامعي 2026-2027، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة.

أعرب أبو غنيمة في كلمة أمام الطلبة عن سعادته بانضمامهم لأسرة الجامعة واعتزازه بالطاقات الشبابية الواعدة، مؤكدا دعمه للأنشطة المسرحية والموسيقية، ومضيفا "الجامعة فضاء حي لاكتشاف الذات وصقل الشخصية، وتطوير المهارات التي تجعل من خريج البترا عنصرا مبدعا ومؤثرا في مجتمعه ووطنه".

أكدت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة عبير القيسي أن العمادة تمثل بيتا حاضنا لكل طالب لتشجيع مبادراته، موجهة حديثها للمستجدين "لا تختصروا تجربتكم في المحاضرات والامتحانات؛ فالجامعة تمنحكم فرصة الحوار والعمل المشترك وتحمل المسؤولية، وأنتم من سيكتب حكايته ويصنع بصمته وأثره داخل الحرم الجامعي".

احتضن المسطح الأخضر فعاليات اللقاء بمشاركة كليات الجامعة، حيث استعرضت أجنحتها التفاعلية خططها الأكاديمية والخدمات الإرشادية والفرص البحثية، متيحة للطلبة التواصل المباشر مع أساتذتهم والاطلاع على الأندية والفرق الرياضية والتطوعية.

شهد اللقاء مشاركة واسعة لمؤسسات وطنية وشركات شريكة، شملت جناحا توعويا للمعهد المروري في مديرية الأمن العام، وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية قدمتها الجمعية الأردنية للإسعاف، إلى جانب معارض للقطاع المصرفي وشركات داعمة للشباب.

تخللت الفعالية فقرات موسيقية ومسرحية طلابية تفاعلية، إلى جانب مسابقات إرشادية متنوعة قدمتها الأندية الجامعية، مساهمة في تعزيز اندماج المستجدين في الحياة الجامعية وتوثيق صلتهم بمجتمعهم الأكاديمي.