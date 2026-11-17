خبرني - عاد الفنان المصري أحمد الفيشاوي لإثارة الجدل من خلال تصريحات جديدة أدلى بها إلى برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، حول سبب دخوله الفن.

وقال الفيشاوي في برومو الحلقة، التي طرحتها الصفحة الرسمية للبرنامج، إنه "يحب الفلوس ويبحث عنها"، كما أن "الفن فلوسه حلوة"، وفق تعبيره.

وأضاف قائلًا: "منذ أن كنت صغيرا وأنا أخبر أمي أنني أحب المال وأبحث عنه".

واعتبرت تعليقات كثيرة، عبر منصات التواصل، أن "الفن رسالة نبيلة"، إلى جانب كونه وسيلة للتربح، فيما قال آخرون إن الفيشاوي "صريح وواضح ولا يسعى لتصدير الكلام المعسول"، وهذا بحد ذاته شيء جيد، وفق تلك الآراء.

وسبق أن أثار نجم السينما البارز حالة من الجدل بعد تصريح غير متوقع بشأن الشخص الذي يتمنى عودته إلى الحياة، إذ اختار قطه الراحل "سيمبا" بدلًا من والديه، موضحًا أن ارتباطه بالحيوان الأليف ترك أثرًا كبيرًا في حياته.

وجاء التصريح خلال ظهوره، مؤخرا، في بودكاست "منا وفينا" حيث تحدث الفنان عن علاقته بأفراد أسرته وذكرياته مع الراحلين.

وعندما طُرح على الفيشاوي سؤال افتراضي بشأن الشخص الذي يرغب في إعادته إلى الحياة، جاءت إجابته باختيار قطه "سيمبا"، قائلًا: "القط بتاعي لأنه رجعلي الحياة".

وأثارت الإجابة استغراب مقدمة البرنامج، التي سألته عن سبب عدم اختياره والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي أو والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي.

ورد الفيشاوي موضحًا أنه لا يرغب في عودتهما إلى الحياة وما قد تحمله من معاناة، قائلًا: "خليهم في الجنة هما هايصين هناك".