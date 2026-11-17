خبرني - أظهرت صور متداولة تصاعد عدة أعمدة دخان منفصلة شمال مدينة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، وسط تقارير تربطها بغارات جوية شنتها القوات الأمريكية على الجزيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الأمريكية شنت هجوما على مناطق في جزيرة قشم، بما في ذلك موقع ناريمان الدفاعي. وبحسب التقارير الأولية، تم الإبلاغ عن ست إصابات على الأقل خلال هذه الهجمات.

كما أشارت المصادر إلى أن أنظمة الدفاع المتمركزة في جزيرة قشم حاولت التصدي للهجمات الأمريكية.

وبحسب التقارير، ردا على هذا الهجوم، استهدفت القوات الجوية والبحرية الإيرانية المدمرات الأمريكية المشاركة في الهجوم على جزيرة قشم باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار.

لم تُنشر بعد تفاصيل رسمية حول حجم الأضرار والخسائر المحتملة ونتائج الهجمات المضادة.