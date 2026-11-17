خبرني - انتهى نزاع قضائي جديد بين الفنانين أحمد عز وزينة بالتصالح، عقب سداد عز كامل المبلغ المطالب به في دعوى متجمد أجر خادم، والبالغ 180 ألف جنيه، عن فترة امتدت إلى 10 أشهر.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بانقضاء الدعوى التي أقامها معتز الدكر، محامي زينة، وطالب فيها بحبس أحمد عز لامتناعه عن سداد مستحقات أجر خادم عن فترة سابقة، وذلك بعد سداد المبلغ كاملاً من جانب دفاع الفنان والتصالح بين الطرفين.

وكان عز قد سدد في وقت سابق 80 ألف جنيه من إجمالي المبلغ، مع منحه فرصة لتسوية المستحقات المتبقية، والبالغة نحو 100 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما سدده إلى 180 ألف جنيه.

ولا يُعد هذا النزاع الأول بين الفنانين، إذ سبق أن انتهت دعوى حبس أخرى أقامتها زينة ضد عز بالتصالح، بعد سداده 570 ألف جنيه، قيمة متجمد أجر خادم عن ثلاث سنوات سابقة.

وفي سياق متصل، تحدثت زينة خلال استضافتها في بودكاست "قصتي" مع الإعلامي محمد قيس، عن أسباب تراجعها عن استكمال إجراءات تنفيذ حكم سابق بحبس أحمد عز لمدة ثلاث سنوات.

وقالت إنها قررت عدم مواصلة الإجراءات القانونية خلال مرحلة الاستئناف، بعدما نصحتها والدتها بالتراجع، محذرة من الآثار النفسية التي قد يتركها سجن والد أبنائها على الأطفال، وانعكاس ذلك على علاقتهم بها مستقبلاً.

ونقلت زينة عن والدتها قولها: "ولادك مش هيسامحوكي لو سجنتيه"، مشيرة إلى أن هذه النصيحة أثرت في قرارها.

وأوضحت أن تحركاتها القانونية لم تكن تهدف إلى إدخال عز السجن، وإنما للدفاع عن نفسها والرد على اتهامات قالت إنها تعرضت لها، من بينها التزوير والسرقة، مضيفة أنها كانت تنوي التنازل عن تنفيذ عقوبة الحبس في نهاية المطاف، حتى مع استمرار الإجراءات القضائية.