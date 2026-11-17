خبرني - ابتكر علماء في جامعة نورث وسترن الأمريكية مادة حيوية هلامية قابلة للحقن تحاكي البنية الكيميائية للغضروف، أثبتت قدرتها على تحفيز نمو غضروف جديد في مفاصل الركبة خلال ستة أشهر.

ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، يفتح هذا الاختراق الباب أمام طرق سريرية جديدة لإعادة بناء مفاصل الركبة البشرية وتجنب جراحات الاستبدال المكلفة، وفقًا لموقع "فيوتشريزم".

آلية العمل

تتكون المادة المطاطية المبتكرة من عناصر خلوية تشمل الببتيدات والبروتينات والسكريات العديدة، لتشكل معًا "سقالة" قابلة للحقن ترتبط ببروتين عامل النمو المحول بيتا-1 المسؤول عن إعادة نمو الخلايا والتئام الجروح، إلى جانب احتوائها على نسخة من حمض الهيالورونيك لترطيب المفاصل.

وتعتمد فكرة السقالة على إتاحة الفرصة للجسم لإعادة بناء نفسه من الداخل بدلًا من استبدال الغضروف بقطع معدنية كبيرة؛ ما يفترض أن يجعل النسيج المتجدد أكثر مقاومة للتآكل ويعالج ضعف الحركة وألم المفصل على المدى الطويل.

التجدد الذاتي

يمثل الغضروف نسيجًا ضامًا حيويًّا يحيط بالمفاصل والعظام لامتصاص الصدمات وتسهيل الحركة ومنع احتكاك العظم بالعظم، غير أن افتقاره للقدرة الذاتية على الشفاء والتجدد لدى البالغين يجبر المصابين بتآكله أو تلفه على الخضوع لجراحات استبدال الركبة التي تتطلب تكلفة مرتفعة وفترة نقاهة طويلة.

وأوضح صامويل ستاب، أستاذ الكيمياء وقائد الدراسة، أن تلف الغضروف يؤثر بشكل كبير في صحة الناس وحركتهم، مشيرًا إلى أن العلاج الجديد قادر على تحفيز الإصلاح في نسيج لا يتجدد طبيعيًّا.

نتائج التجارب

واختبر الباحثون المادة الهلامية على أغنام تعاني مشكلات في مفاصل الركبة الخلفية المشابهة بنيويًّا للركبة البشرية، والتي تشترك مع البشر في عدم تجدد غضاريفها تلقائيًّا، وأظهرت النتائج أن النسيج الجديد كان أعلى جودة باستمرار مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ورغم أن التجارب البشرية لم تجر بعد لتحديد مدى استجابة ركب الإنسان للعلاج، فإن هذه النتائج أثارت حماسة العلماء لتوسيع تطبيقاتها المستقبلية.

ولا تقتصر النتائج على تجنيب كبار السن عمليات استبدال المفاصل، وتمتد لتشمل علاج الرياضيين المصابين بتمزق الرباط الصليبي، والمرضى الذين يعانون أمراضًا تنكسية مثل التهاب المفاصل، حيث أكد ستاب أن هذا العلاج قد يلبي حاجة سريرية يحتاج إليها المرضى.