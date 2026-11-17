خبرني - قد تحمل طريقة المشي، وحركة الجسم، مؤشرات تتعلق بصحة الكبد، وجودة النوم، ومرض السكري، وفق دراسة حديثة استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الحركة لدى آلاف الأشخاص.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر ميديسن"، تسجيلات حركية لـ3328 شخصاً بالغاً، خضعوا لخمس مهام تضمنت المشي بسرعات مختلفة، والمشي في المكان، والنهوض من الكرسي، والوقوف لاختبار التوازن.

واستخدم الباحثون كاميرا بتقنية استشعار العمق لتسجيل حركة مفاصل الجسم في 3 أبعاد، ثم درّبوا نموذج ذكاء اصطناعي على تحليل البيانات ومقارنتها بالمعلومات الصحية للمشاركين.

وأظهرت النتائج ارتباط أنماط الحركة بـ1887 سمة صحية من أصل 3210 شملها البحث، وقدمت معلومات تتجاوز المقاييس التقليدية، مثل سرعة المشي وطول الخطوة.

ومن أبرز النتائج ارتباط الحركة بصلابة الكبد، وهي مؤشر يستخدم لتقييم التندب في أنسجته، إذ بلغت قدرة النموذج على التنبؤ بها مستوى مقارباً لبعض فحوصات الدم المرتبطة بالكبد.

كما رصد النموذج مؤشرات تتعلق بالنوم، شملت سمات مرتبطة بانقطاع النفس النومي والأرق ومدة النوم في الليلة السابقة، لا سيما من خلال تحليل حركة الجذع.

وقال آدم غابيت، أحد مؤلفي الدراسة، إن تأثير جودة النوم في الجسم كان من النتائج اللافتة، مشيراً إلى أن الأبحاث السابقة ركزت غالباً على حركة الساقين وأهملت نسبياً الجزء العلوي من الجسم.

ورغم النتائج، لا تثبت الدراسة أن الأمراض تسبب تغيرات محددة في المشي، إذ اعتمدت على رصد المشاركين خلال فترة زمنية واحدة، ما يجعل تحديد العلاقة الزمنية بين التغيرات الحركية والمشكلات الصحية أمراً صعباً.

ويحتاج النموذج إلى اختبارات مستقلة ودراسات سريرية قبل استخدامه في المجال الطبي، فيما يأمل الباحثون أن يسهم مستقبلاً في رصد مؤشرات صحية مبكرة، ومساندة الفحوصات التقليدية.