خبرني - اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره السنغافوري 7-0 منها ثلاثية "هاتريك" لمهاجمه فينيسيوس جونيور في 12 دقيقة من الشوط الاول، في مباراة ودية على الملعب الوطني في سنغافورة الثلاثاء.

وفرض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الذي كان سجل هدفي "سيليساو" في الخسارة الودية أمام اليابان 2-3، نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية (9 و15 و21)، فيما أضاف إندريك (31) وإستيفاو (51)، ورايان (65) وراوول سهيمي خطأ في مرمى فريقه (74) أهداف البرازيل.

وهو أكبر انتصار يحققه أبطال العالم خمس مرات منذ فوزهم على الصين 8-0 في 10 أيلول/سبتمبر 2012 على ملعب أرودا في ريسيفي.

وأجرى المدرب الإيطالي للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي الذي تابع اللقاء من المدرجات إلى جانب رافينيا نجم برشلونة الإسباني بعد طردهما في الخسارة أمام اليابان، تغييرات جذرية على تشكيلته مقارنة بمواجهة "الساموراي الأزرق" السبت.

وكان فينيسيوس جونيور واحدا من أربعة لاعبين فقط احتفظوا بمركزهم في التشكيلة الأساسية في أول مواجهة على الإطلاق مع سنغافورة.

وارتدى برونو غيمارايس شارة القيادة، وساهم في صناعة الهدف الأول بعد تسع دقائق، بعدما مرر كرة سريعة إلى فينيسيوس الذي تلاعب من لمسة أولى بقائد سنغافورة هاريس هارون، وسدد بالقدم اليسرى في شباك الحارس عزوان محبوب.

وأضاف مهاجم ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 15 إثر هجمة مرتدة سريعة لمنتخب "سيليساو"، حيث هيأ إندريك الكرة لزميله في النادي الملكي الذي كان خاليا من الرقابة، ليضعها في المرمى.

ورغم تصدي عزوان لمحاولة أخرى من فينيسيوس جونيور بعد ذلك بقليل، إلّا أن المهاجم البالغ 26 عاما نجح في إكمال "الهاتريك" في الدقيقة 21، مستغلا عرضية أرضية من إستيفاو ليجد نفسه على إثرها من دون أي رقابة داخل منطقة الستة ياردات.

وفي حين أُلغي هدف رايان لاعب بورنموث الانكليزي بداعي التسلل، تمكن إندريك من تعزيز تقدم البرازيل في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

كما أُلغي هدف لإستيفاو بسبب خطأ ارتكبه فينيسيوس، لكن جناح تشلسي الإنكليزي عاد ليضيف هدفا خامسا للبرازيل بعد بداية الشوط الثاني مباشرة، بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء غيّرت مسارها لتسكن الشباك (51).

وبعدما اصطدمت تسديدة لرايان بالعارضة، كوفئ مهاجم بورنموث على جهوده في الدقيقة 65، حين راوغ الحارس البديل سيازوان بخاري وسجل الهدف السادس.

ودفع أنشيلوتي بعدة لاعبين من على دكة البدلاء، فسدد جناح مانشستر سيتي الإنكليزي البديل آلن كرة أرضية لمست راوول سوهيمي وبدلت اتجاهها قبل أن تدخل المرمى (74).