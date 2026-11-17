خبرني - قد يسهم تناول البطاطا الحلوة بانتظام في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية، أبرزها الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، التي تساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والحد من الإجهاد التأكسدي.

وتحتوي البطاطا الحلوة على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

وتعمل الألياف القابلة للذوبان على الارتباط بالأحماض الصفراوية والمساعدة على التخلص منها، ما يدفع الكبد إلى استخدام مزيد من الكوليسترول الموجود في الدم لإنتاج أحماض جديدة، ويسهم في تحسين مستويات الكوليسترول.

كما تُعد البطاطا الحلوة مصدراً للبوتاسيوم، الذي يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد، ويسهم في إرخاء الأوعية الدموية، ما قد يساعد على خفض ضغط الدم. ويُعد الحفاظ على التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم من العوامل المهمة لتنظيم ضغط الدم ودعم وظائف القلب.

وتوفر هذه الخضروات أيضًا المغنيسيوم، وهو معدن يؤدي دورًا في تنظيم وظائف الأوعية الدموية وقدرتها على التمدد والانقباض، بما يدعم تدفق الدم ونقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنحاء الجسم.

ومن جهة أخرى، تحتوي البطاطا الحلوة على مضادات أكسدة، مثل البيتا كاروتين والأنثوسيانين، التي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي. وقد يسهم ذلك في الحد من الالتهابات التي يمكن أن تؤثر سلبًا في الأوعية الدموية عند استمرارها.

وتختلف بعض مكونات البطاطا الحلوة باختلاف لونها؛ فالأنواع البرتقالية غنية بالكاروتينات، بينما تحتوي الأنواع الأرجوانية على مستويات أعلى من الأنثوسيانين، إلى جانب الألياف والبوتاسيوم.

ورغم هذه الفوائد المحتملة، فإن إدراج البطاطا الحلوة ضمن نظام غذائي متوازن لا يغني عن اتباع العادات الصحية الأخرى اللازمة للحفاظ على القلب، مثل ممارسة النشاط البدني وتقليل الملح والدهون المشبعة.