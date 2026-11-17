خبرني - يستعد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد من المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو، في خطوة أولى نحو إنهاء قبضة رئيس الوزراء المنتهي ولايته على الحكم، رغم استمرار محاولاته للبقاء في السلطة.

وطرح غادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، اسم حليفه متان كاهانا ليكون الرئيس المقبل للكنيست.

في المقابل، أعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو ترشيح أوفير كاتس، لكن كاهانا يبقى الأوفر حظا نظرا لتمتع تكتله بعدد أكبر من الأصوات.

وسعى الليكود الى الحؤول دون تعيين رئيس جديد للكنيست. وطالب النواب بالامتناع عن اتخاذ "إجراءات أحادية الجانب وخطيرة"، والاحجام عن "استبدال رئيس الكنيست في وقت لا تزال المفاوضات قائمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وتكمن أهمية المنصب من كونه يضع الجدول الزمني لأعمال البرلمان، وبالتالي يمكنه تسريع أو تأجيل المناقشات أو عمليات التصويت على مشاريع القوانين المقترحة.

وعقد حزبا نتنياهو وآيزنكوت الأحد لقاء لبحث احتمال الانضمام إلى حكومة وحدة، لكن الاجتماع بدا في معظمه شكليا، إذ أعلن كل من السياسيين أنه ينبغي أن يتولى هو منصب رئيس الوزراء.

وكان نتنياهو، الذي يحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف حرب إيران، يبرز خطر طهران مع تشديده على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية.

وقال آيزنكوت بعد ذلك إن نتنياهو غير مؤهل "للبقاء على رأس الحكومة لدقيقة واحدة إضافية"، وذلك بعد تقرير إعلامي أفاد بأن حلفاء نتنياهو حاولوا تلفيق مزاعم احتيال لتوريط نواب عرب.

ولم يحصل أي من تكتّلي نتنياهو أو آيزنكوت على غالبية 61 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست) اللازمة لتشكيل حكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول.

لكن كهانا قادر بسهولة على بلوغ عتبة 61 صوتا بفضل أصوات الأحزاب العربية، التي حققت مكاسب تاريخية في الانتخابات مدفوعة بالغضب من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

ورفض أفيغدور ليبرمان، أحد حلفاء آيزنكوت اليمينيين، الاعتماد على الأقلية العربية لتشكيل حكومة، ما جعل المفاوضات معقدة بحثا عن طريقة لتأمين أغلبية.

- التراجع عن إرث نتنياهو-

وفي حال تم انتخاب كهانا رئيسا، فيُتوقع أن يبدأ اعتبارا من الأربعاء عملية التراجع عن جزء كبير من أجندة نتنياهو، وهو الأطول عهدا في السلطة في إسرائيل بعدما تولى رئاسة الحكومة على فترات متقطعة لنحو عقدين.

ومن المتوقع أن يتحرك البرلمان الجديد أولا لإلغاء الإصلاحات الواسعة النطاق التي دفع بها نتانياهو وهدفت إلى تقليص استقلالية السلطة القضائية. ورأى كثيرون في هذه الاجراءات محاولة من نتانياهو للافلات من تهم فساد تلاحقه، وقد تودي به الى السجن بعد خروجه من الحكم في حال إدانته.

وكانت هذه الاصلاحات التي شرع بها نتنياهو بعيد عودته الى الحكم في كانون الأول 2022، شرارة لاحتجاجات هي من الأضخم في تاريخ الدولة العبرية، مع خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع على مدى أسابيع طويلة.

وتعهّد آيزنكوت أيضا بالإسراع في إنشاء لجنة تحقيق للنظر في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الحرب.

ورفض نتنياهو، الذي بنى صورته على تعهده بضمان أمن إسرائيل، تحقيقا مستقلا، مقترحا بدلا من ذلك لجنة يقودها سياسيون يخضعون له.