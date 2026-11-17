خبرني - استقبل رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الثلاثاء، رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى الفريق المتقاعد غازي الطيب وأعضاء اللجنة، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس محمد سلامة الغويري، ومساعد رئيس المجلس النائب مالك الطهراوي، والنائب أيمن البدادوة.

وأكد الطراونة الاعتزاز بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذين قدموا تضحيات في سبيل أمن الوطن واستقراره، مشددا على أن عطاءهم يمتد إلى مختلف ميادين العمل الوطني بما يمتلكونه من خبرات وكفاءات.

وقال الطراونة إن الاهتمام الذي يوليه الملك عبدالله الثاني للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى يجسد نهجا هاشميا راسخا في الوفاء لرفاق السلاح، مؤكدا أن ما ورد في خطاب العرش السامي من اعتزاز بنشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها حماة الوطن، ممن قدموا التضحيات في سبيل أمنه واستقراره.

و شدد الطراونة على إن الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره، مؤكدا أن الأردنيين أثبتوا في مواجهة الأحداث الأخيرة تماسك جبهتهم الداخلية والتفافهم حول قيادتهم ووطنهم.

من جانبهم، هنأ الطيب وأعضاء اللجنة الطراونة وأعضاء المكتب الدائم بمناسبة نيلهم ثقة زملائهم النواب، معربين عن ثقتهم بقدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، ومشيدين بدور مجلس النواب في تمثيل تطلعات الأردنيين وتعزيز المسيرة الديمقراطية.

وقال الطيب إن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى سيبقون جنودا أوفياء للوطن وقيادته الهاشمية، وعلى استعداد دائم لتلبية نداء الواجب والدفاع عن أمن الأردن واستقراره، مؤكدا أن محاولات المساس بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الأردني لن تنجح أمام تلاحم الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة التفافهم حول القيادة الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني، ووقوفهم خلف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مشددين على أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى سيبقون على عهد الوفاء والانتماء للوطن، وعلى استعداد دائم للدفاع عن أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية.