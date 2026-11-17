خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتعامل بجدية مع معلومات استخباراتية عن مخطط إيراني محتمل لاستخدام قنبلة قذرة في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد مخططا إيرانيا محتملا لشن هجوم باستخدام قنبلة قذرة في واشنطن، وذلك بعد سؤاله عن تقرير لشبكة "سي إن إن" استند إلى تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية.

وأومأ ترامب برأسه بالإيجاب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت إيران تخطط لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية، وقال للصحفيين خلال جلسة تصوير في مانيلا: "إننا نبحث في الأمر".

ونقلت سي إن إن عن 7 مسؤولين أمريكيين وجود معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بوضع خطط إيرانية محتملة لاستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي في واشنطن.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية أن هذه الخطط تتضمن مواقع وأهدافا محددة، لكنها لا تشير بالضرورة إلى هجوم وشيك.

ولا يزال المسؤولون في واشنطن يناقشون مدى قدرة طهران الفعلية على تنفيذ الهجوم، أو ما إذا كانت تسعى فقط لتوفير خيارات تصعيدية لنفسها.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، في بيان أن السلطات تراقب جميع التهديدات المحتملة، مؤكدة عدم وجود تهديد موثوق للأراضي الأمريكية في الوقت الراهن.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، واعتبرت أن ترويج هذه الرواية يهدف إلى إضفاء غطاء من الشرعية لممارسة مزيد من الضغوط أو شن "أعمال عدوان" ضد طهران.

وتعرف "القنبلة القذرة" بأنها عبوة ناسفة تقليدية مدمجة بمواد مشعة، وتختلف جذريا عن القنبلة النووية التي تعتمد على تفاعل الانشطار النووي.

ويشير الخبراء إلى أن الخسائر البشرية المباشرة تنتج غالبا عن قوة الانفجار التقليدي نفسه، بينما يتسبب انتشار المواد المشعة في تلويث المنطقة وإثارة الذعر، مما يجعل الأحياء المتضررة غير صالحة للسكن لفترات طويلة.