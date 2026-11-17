خبرني - تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط أجنبي، لاتهامه بالتحرش بمخرجة سينمائية.

وجاء ضبط المتهم عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله المخرجة وهي تتضرر من تعرضها للتحرش، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة وكشف ملابساتها.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة المقطم بالقاهرة تلقى، يوم 15 من الشهر الجاري، بلاغًا من المخرجة، المقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، اتهمت فيه زميلًا جامعيًا سابقًا لها بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسال رسائل نصية وتسجيلات صوتية مسيئة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.