- الإعلان عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 الخميس المقبل برعاية ملكية سامية

- المومني: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس الثقة الدولية بالأردن وفرصه الاستثمارية الواعدة.

- المومني: مشاركة أكثر من ألف من قادة الأعمال والمستثمرين تعكس الاهتمام الدولي بالاستثمار في الأردن.

- أبو غزالة: المؤتمر يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية وشراكات اقتصادية تدعم النمو وتوفر فرص العمل.

- أبو غزالة: نجاح المؤتمر يقاس بما ينتج عنه من شراكات ومشروعات تنتقل إلى التعاقد والتنفيذ.

- سفير الاتحاد الأوروبي: المؤتمر غير مسبوق إذ لم يشارك الاتحاد في مؤتمر بهذا الحجم في الأردن.

- سفير الاتحاد الأوروبي: قرارات الإصلاحات الأردنية جريئة و تمهد لمشروعات ناجحة.

خبرني - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس الثقة الدولية والأوروبية الكبيرة بالأردن، وما يتمتع به من استقرار وموقع استراتيجي وقدرات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية.

وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في رئاسة الوزراء، بمشاركة وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، للإعلان عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، إن المؤتمر يجسد العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعاون مع القيادات الأوروبية، والحرص المشترك على ترجمتها إلى شراكات اقتصادية واستثمارية عملية.

وأشار إلى أن المؤتمر، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني الحالي، من المتوقع أن يستقطب أكثر من ألف مشارك من قادة الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص الأردني والأوروبي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والجهات الرسمية المعنية، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالأردن والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

وأكد المومني أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار قدرته على الصمود والتكيف رغم التحديات والظروف الإقليمية، مدعومًا بالجهود المستمرة لتعزيز تنافسيته وتحفيز الاستثمار وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، مدعومة بكفاءات بشرية مؤهلة وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن المملكة ليست مجرد سوق محلية، بل بوابة استثمارية ومركز اتصال إقليمي، يتيح موقعها الاستراتيجي وشبكة علاقاتها واتفاقياتها التجارية الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

وأعرب المومني عن تطلعه إلى أن يشكل المؤتمر منصة لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين الأردنيين والأوروبيين، وتحويل الاهتمام الواسع بالأردن إلى شراكات ومشروعات استثمارية ملموسة، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

بدوره، أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وبحث الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن دول المنطقة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الأردن في ربط الأسواق الإقليمية وتسهيل حركة الاستثمارات والتجارة.

وقال إن استقرار الأردن السياسي والأمني والاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز دوره الاقتصادي في المنطقة، وأن أهمية هذا الاستقرار لا تقتصر على الأردن، بل تمتد للدول المجاورة والاقتصادات المرتبطة بها.

وأضاف أن الأردن يمثل بيئة آمنة ومستقرة لاستدامة الأعمال والاستثمارات، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولها.

وأشار أبو غزالة إلى أن الأردن يعمل على استثمار موقعه واستقراره لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة، بما فيها دول الخليج، لافتا إلى أن أهمية الأردن في استدامة اقتصادات المنطقة وأعمالها.

وقال إن استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل يشكل أحد الأهداف الرئيسية للجهود الحكومية، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن الأردن حافظ خلال السنوات الأخيرة على استقراره وتوفير بيئة ملائمة وامنة للاستثمار وممارسة الأعمال، منوها إلى أن الاستقرار الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، يعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص استثمارية مستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع القاعدة الإنتاجية ويوفر فرص العمل.

وأضاف أبو غزالة أن الحكومة تعمل على تطوير الإجراءات والتشريعات وتوفير التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، استنادا إلى التغذية الراجعة من المستثمرين، بما يسهم في تسهيل تأسيس الشركات وبدء ممارسة الأنشطة الاقتصادية دون إطالة الإجراءات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وترخيصها، من خلال إتاحة المجال أمام المستثمر للبدء بممارسة نشاطه واستكمال متطلبات الترخيص خلال سنة واحدة، إلى جانب توفير خيارات المكاتب الافتراضية، بما يتيح للمستثمرين البدء بأعمالهم دون الحاجة إلى انتظار استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمكاتب التقليدية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل متكاملة في إطار البرنامج التنفيذي الحكومي، بهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية وتسهيل رحلة المستثمر في المملكة.

ونوه أبو غزالة إلى أهمية المشاريع المرتبطة بالأمن المائي والنقل والسكك الحديدية، لافتا إلى الموقع الاستراتيجي للأردن يمنح هذه المشاريع أهمية إضافية في تعزيز الربط الإقليمي وتطوير حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

كما تطرق إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير هذه المشاريع، وتعزيز مكانة الأردن في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو توسيع قاعدة الصناعات المتخصصة، لافتا إلى التطورات التي شهدتها بعض القطاعات الصناعية، ومنها صناعة السيارات والصناعات التحويلية.

وأكد أبو غزالة أن الوزارة تعمل على تعزيز الحضور الأردني في الأسواق الأوروبية، من خلال تكثيف التواصل مع السفارات الأردنية وتوسيع نطاق التحرك ليشمل أسواقا أوروبية إضافية، إلى جانب الاستفادة من المنصات الإعلامية الدولية للتعريف بالفرص الاستثمارية الأردنية وقصص النجاح التي حققتها المملكة.

كما أكد أن الوزارة ستتابع مخرجات المؤتمر والتغذية الراجعة من المشاركين، والعمل على البناء عليها خلال الفترة اللاحقة، بما يضمن تحويل النقاشات والفرص المطروحة إلى خطوات عملية تخدم الأهداف الاستثمارية والتنموية للمملكة.

وأشار أبو غزالة إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة داعمة للاستثمار، وتشجيع إقامة الشركات والمشاريع المستدامة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف، بما يتيح تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص اقتصادية وتنموية.

ولفت إلى أن الأردن يتطلع إلى توظيف هذه المقومات ليكون بوابة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا والعراق، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم مصالح دول المنطقة.

وأوضح الوزير أن عدد الدول المشاركة في المؤتمر 51 دولة بعدد مشاركين يصل 790 مشاركا، وبعدد شركات 318 شركة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل حدثا مهما واستثنائيا من حيث مستوى المشاركة فيه من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

كما أكد أن المؤتمر يجسد عمق علاقات التعاون الاستراتيجي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالجهود التي بذلت للإعداد للمؤتمر وتجهيز جلساته والفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أهمية أن يتحول الدعم من دعم للموازنة إلى دعم للاستثمار، منوها إلى أن المؤتمر يعرض العديد من فرص الاستثمار.

ونوه السفير إلى أن المؤتمر يعد انجازا مهما في إطار التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي ومن شأنه تعزيز هذه الشراكة إلى مستويات أفضل من الاستثمار في المشاريع التنموية الاستراتيجية.

وبين أن الاتحاد الأوروبي يأمل من خلال المؤتمر حشد الدعم لفرص الاستثمار في الأردن، ليس في قطاع المياه فحسب، وإنما أيضا في قطاع الطاقة والقطاع الرقمي والاتصالات.

وأكد أهمية الاستمرار في التواصل بين الجانبين لمتابعة النتائج وعقد الاتفاقيات وبخاصة بين رجال الأعمال، منوها إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز الإمكانات الاستثمارية الأردنية.

وقال إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الأردن كشريك محوري ومهم في المنطقة، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد الرغبة الأكيدة من دول الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في الأردن في مختلف المجالات.

وتتركز جلسات حول خمسة محاور رئيسية، تشمل التكنولوجيا، ومستقبل الطاقة، والصناعات ذات القيمة العالية، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي، بما يعكس أولويات المملكة وفرص التعاون الاستثماري مع الجانب الأوروبي.

ويناقش محور التكنولوجيا فرص الاستثمار في البرمجيات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، والبناء على الكفاءات الأردنية لتعزيز موقع المملكة مركزا إقليميا للتكنولوجيا.

ويبحث محور الطاقة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والتخزين وتطوير الشبكات والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والأطر التنظيمية والتمويلية اللازمة لاستقطاب استثمارات طويلة الأمد.

ويركز محور الصناعات ذات القيمة العالية على الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة والإمكانات التصديرية، فيما يتناول محور الخدمات اللوجستية والبنية التحتية فرص النقل والسكك الحديدية والمشروعات الاستراتيجية التي تدعم التجارة والربط بالأسواق.

كما يناقش محور الأمن المائي التقنيات والمشروعات التي تعزز استدامة إمدادات المياه وكفاءتها، والتعاون بين الجهات المعنية ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين لتطوير حلول قابلة للتطبيق والتمويل.

ويتضمن البرنامج حوارات رفيعة المستوى حول الشراكة الأردنية الأوروبية وآليات التمويل ودور الأردن في الربط الاقتصادي والوصول إلى الأسواق، إلى جانب الجلسات القطاعية ولقاءات الأعمال، فيما تتناول فعاليات اليوم السابق موضوعات متخصصة في الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والنقل والتنمية الحضرية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.