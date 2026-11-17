خبرني - محمد شهاب عضيبات

مندوبا عن محافظ جرش الدكتور احمد الفاعوري رعى مساعد المحافظ عبدالله الحسبان، اليوم الثلاثاء، في مركز جرش الثقافي، ندوة علمية بعنوان «القرآن الكريم: قداسة النص وجماليات الحرف وآفاق الحضارة» و بحضور مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمختصين.

وشهدت الندوة مشاركة كل من الدكتور محمد الدروبي، و الدكتورخالد نهار النواصرة، و الدكتورعباس عبد الحليم عباس، فيما أدار جلساتها الدكتور محمد محمود محاسنة، وتناولت مجموعة من المحاور العلمية والفكرية المرتبطة بقداسة النص القرآني، وجماليات الحرف العربي والرسم القرآني، ودلالات الحروف المقطعة، إلى جانب آفاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم ومعالجة المخطوطات القديمة ورقمنتها.

وفي مستهل الندوة، رحّب مدير ثقافة جرش عقله القادري بالمشاركين والحضور، مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي في سياق البرنامج الثقافي الذي تنفذه المديرية منذ سنوات، بالتعاون مع جمعية جرش للفنون التشكيلية، برئاسة الفنان طارق تيسير يعقوب، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، بهدف إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الحوار المعرفي والفكري في المحافظة.

وثمّن القادري مشاركة الأكاديميين والباحثين القادمين من مختلف الجامعات، وما قدموه من خبرات علمية ومعرفية، مشيداً بدور محمد محمود محاسنة في الإعداد لهذه الندوة والمساهمة في إنجاحها، معرباً عن أمله بأن تسهم مخرجاتها في فتح آفاق جديدة للبحث والتأمل في جماليات النص القرآني ومكانته الحضارية.

وتناول الدكتور محمد الدروبي في ورقته العلمية الحرف القرآني من منظور لغوي وصوتي وفني وفلسفي، مبيناً أن الحرف العربي يشكل مدخلاً مهماً لفهم جانب من إعجاز القرآن الكريم وجماليات نظمه ورسمه وبلاغته، وأنه لم يكن عبر التاريخ مجرد وسيلة للتدوين، بل ارتبط بالفنون الإسلامية والخط والزخرفة والهندسة البصرية.

واستعرض الدروبي تعدد زوايا دراسة الحرف العربي، من حيث خصائصه الصوتية ودلالاته اللغوية وتناسق أشكاله وهندسته الفنية، إضافة إلى الرموز والتأويلات التي تناولتها بعض الاتجاهات الفكرية والصوفية، مشيراً إلى الدور المحوري للقرآن الكريم في حفظ اللغة العربية واستمرار حضورها عبر القرون.

كما أشار إلى انتشار استخدام الحرف العربي في تدوين لغات وثقافات متعددة، وما يمثله من إرث حضاري وثقافي، مستعرضاً نماذج من جمالياته في المخطوطات واللوحات الفنية، ومؤكداً أهمية التعامل معه بوصفه أساساً تتشكل منه الكلمة والنص والمعنى.

من جانبه، تناول الدكتور عباس عبد الحليم عباس الحروف المقطعة الواردة في بدايات عدد من سور القرآن الكريم، مثل «الم» و«الر» و«المص» و«كهيعص»، مستعرضاً أبرز الاتجاهات العلمية والتفسيرية التي تناولت دلالاتها ومعانيها، وما أثارته من تساؤلات واجتهادات لدى العلماء والمفسرين.

وأوضح أن الحروف المقطعة تمثل مجالاً واسعاً للتدبر والبحث، وأن العلماء تعددت آراؤهم في تفسيرها، بين من يرى أن علمها مما استأثر الله به، ومن اجتهد في الكشف عن أبعادها اللغوية والتفسيرية والرمزية، مستعرضاً ستة اتجاهات رئيسية في دراستها، شملت الاتجاه النقلي واللغوي والتفسيري والفلسفي والصوفي، إلى جانب دراسات المستشرقين.

وأكد أهمية استمرار البحث والتأمل في أسرار القرآن الكريم، مستشهداً بقوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن»، كما تناول الاختلاف بين العلماء في تفسير قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا»، وما يرتبط بذلك من اختلاف في الوقف على لفظ الجلالة أو وصل الكلام بما بعده، مبيناً أن هذا التباين يعكس تعدد المناهج التفسيرية في التعامل مع النص القرآني.

بدوره، استعرض الدكتور خالد نهار النواصرة، أستاذ الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في جامعة اليرموك، إمكانات التقنيات الحديثة في خدمة اللغة العربية والقرآن الكريم، من خلال ورقته التي حملت عنوان «إشراقات الخوارزميات من قداسة النص»، مسلطاً الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في معالجة المخطوطات القرآنية القديمة وتحويلها إلى بيانات رقمية قابلة للبحث والتحليل.

وتطرق النواصرة إلى تجربته البحثية في مجالات التعرف على الكلام العربي ومعالجة النصوص، والجهود العلمية المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم والبحث باللغة العربية، موضحاً أن المخطوطات القديمة تواجه تحديات متعددة، نتيجة تقادم الزمن وما تتعرض له من تلف ورطوبة وتآكل، فضلاً عن اختلاف أنماط الكتابة والخطوط بين العصور والبلدان والنساخ.

وبيّن أن تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي تتيح إمكانية تحليل صور المخطوطات واستخلاص الحروف والكلمات والتعرف على محتوياتها، بما يسهم في حفظ هذا الإرث العلمي وتسهيل الوصول إليه أمام الباحثين والمهتمين.

كما سلط الضوء على خصوصية الرسم العثماني واختلافه عن الرسم الإملائي الحديث، مؤكداً ضرورة مراعاة هذه الخصوصية عند تطوير أنظمة المعالجة الرقمية، وعدم التعامل مع النص القرآني وفق قواعد الكتابة الحديثة التي قد تؤدي إلى تغيير خصائص رسمه.

واستعرض طبقات النص القرآني، بدءاً من الرسم المجرد للحروف، مروراً بالنقط وعلامات الإعجام والحركات والتشكيل، وصولاً إلى علامات الوقف، موضحاً أن لكل طبقة أهميتها في ضبط النص وسلامة قراءته، وأن التعامل معها يتطلب أدوات تقنية متخصصة تراعي طبيعة الخط العربي واتصال حروفه وتنوع أشكاله.

وأشار إلى أن الكتابة العربية تختلف في بنيتها عن الكتابة اللاتينية، الأمر الذي يجعل معالجتها حاسوبياً أكثر تعقيداً، بسبب اتصال الحروف وتغير أشكالها بحسب مواقعها في الكلمات، إلى جانب الخصائص الصرفية واللغوية للغة العربية.

وأكد النواصرة أهمية تطوير حلول رقمية متقدمة لحفظ المكتبات والمخطوطات وإتاحتها للأجيال والباحثين، مشدداً على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يجب أن يقوم على الدقة واحترام خصوصية النص القرآني والمحافظة على أصوله ورسمه وضبطه.

وعلى هامش الندوة، افتُتح معرض فني ضم مجموعة من الأعمال الخزفية والفخارية التي جسدت جماليات الحرف العربي وتنوع حضوره في الفنون التشكيلية، بمشاركة الفنان طارق العتوم والخطاط إبراهيم القادري، حيث قدمت الأعمال نماذج فنية جمعت بين الحروف العربية والزخارف والرموز التراثية في تشكيلات إبداعية متنوعة.

وأبرز المعرض تنوع الخطوط العربية، ومنها النسخ والرقعة والثلث والكوفي والديواني، وما تتميز به من تناسق ودقة في التكوين وجمال في التشكيل، إلى جانب توظيف الخزف والفخار والصلصال في إبراز القيم الجمالية للحرف العربي، بما يعكس ارتباط الفنون الحرفية بالهوية الثقافية والتراث الحضاري.

وجمعت الندوة بين الطرح الأكاديمي والتطبيق الفني، مقدمة مساحة للحوار وتبادل المعرفة، ومسلطة الضوء على العلاقة بين قداسة النص القرآني وجماليات اللغة العربية والتطورات التقنية الحديثة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي والفكري والفني في محافظة جرش.