خبرني - محمد شهاب عضيبات

التقى محافظ جرش الدكتور أحمد الفاعوري، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وممثلي الدوائر الرسمية، عدداً من أهالي مناطق بلدية النسيم شمال محافظة جرش، وذلك في قاعة مركز شابات النسيم ببلدة بليلا، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، والوقوف على أبرز القضايا التي تواجه مناطقهم.

وشارك في اللقاء أهالي مناطق كفرخل وبليلا والمشيرفة وقفقفا وأم زيتون، حيث طرحوا جملة من المطالب والاحتياجات، أبرزها فتح شعبة للأحوال المدنية في مناطق النسيم، وإعادة افتتاح مركز شباب قفقفا، إلى جانب تعبيد الطرق الزراعية التي تخدم المزارعين وتسهل وصولهم إلى أراضيهم ومزارعهم.

كما طالب الأهالي بتوفير شبكات المياه لمناطق كفرخل وأم البطم وأم العلك والحرم، والعمل على إيصال المياه إلى المنازل في بلدة بليلا التي لا تصلها المياه، إضافة إلى إنارة الطرق في مناطق كفرخل وقفقفا وبليلا، وتوسعة مثلث كفرخل، وتحسين مدخل بليلا الغربي بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتعزيز السلامة العامة.

وطرح المشاركون عدداً من المطالب الخدمية الأخرى، مؤكدين أهمية متابعتها والعمل على تلبيتها، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالواقع التنموي في مناطقهم.

وجرى خلال اللقاء الاستماع إلى ملاحظات المواطنين والرد على استفساراتهم بشأن المطالب المطروحة، وبيان الإجراءات والجهات الرسمية المعنية بمتابعتها، بما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تم طرحها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجات مناطق النسيم، ومتابعة القضايا الخدمية والتنموية، بما يعزز الشراكة بين الإدارة المحلية والمجتمع المحلي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.