خبرني - نبدأ جولتنا في الصحف من الغارديان البريطانية التي نشرت وثائق مسربة، قالت إنها اطلعت عليها، كشفت أن الجيش الإسرائيلي رفع نحو 3.5 مليون صورة إلى البنية السحابية التابعة لشركة أمازون في أوائل عام 2024 لاستخدام خدمة ريكوغنيشن "Rekognition" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الفلسطينيين والتعرف على الوجوه.

وبحسب التقرير، جرى نقل هذا الأرشيف الضخم إلى مركز بيانات تابع لأمازون قرب تل أبيب بواسطة إدارة تُعرف باسم رولينغ ستون، وهي إدارة تتبع وحدة برمجيات وتتحكم في قواعد بيانات واسعة عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الإدارة كانت تدرس استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لتحليل "الكتالوجات الواسعة من صور الفلسطينيين".

جاء ذلك تزامناً مع الحرب على غزة، إذ كان الجيش الإسرائيلي يجمع صوراً للفلسطينيين عند الحواجز العسكرية بصفة دورية، خاصة بعد موجات النزوح القسري.

وقال مصدر عسكري إن بنية أمازون السحابية استُخدمت بسبب "الحجم الهائل" للصور التي جُمعت من تلك المواقع. ولم يتضح ما إذا كانت الصور البالغ عددها 3.5 مليون صورة قد التُقطت في هذه الحواجز تحديداً.

وذكر المقال، الذي كتبه هاري دايفيز ويوفال إبراهام، أن إسرائيل استخدمت في وقتٍ سابقٍ تقنيات التعرف على الوجوه في الضفة الغربية، إذ كانت عمليات مسح الوجوه تتم عند نقاط التفتيش.

كما يستعين الجنود بتطبيقات خاصة لجمع صور الفلسطينيين. واستُخدمت هذه التقنية أيضاً في غزة للتعرف على رهائن اختُطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكذلك لتحديد هويات أشخاص اشتبه الجيش بانتمائهم إلى جماعات مسلحة.

ووفقاً للوثائق التي نشرتها الغارديان، عزز مشروع "نيمبوس" (Project Nimbus)، الموقّع عام 2021 بين الحكومة الإسرائيلية وكل من أمازون وغوغل، اعتماد الجيش الإسرائيلي على خدمات الحوسبة السحابية.

وقال مصدر عسكري مشارك في عملية النقل: "كانت الخطة في رولينغ ستون تتضمن نقل الصور ومقاطع الفيديو وجميع المعلومات الاستخباراتية السرية... كل شيء".

لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على "الخدمات المرتبطة بالاحتياجات العملياتية".