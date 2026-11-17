خبرني - أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية قبل أن تحقق أهدافها".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الثلاثاء عن شنّ هجوم بمسيّرات، مستهدفاً منظومة رادار أمريكية في البحرين، وقال إن ذلك يأتي رداً على "الانتهاكات" الأمريكية المتكررة للمجال الجوي الإيراني.

وذكر موقع (سباه نيوز) الإخباري التابع للحرس الثوري أن "طائرات مسيّرة قتالية تابعة للحرس الثوري نفّذت عملية دقيقة صباح اليوم استهدفت منظومة رادار تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين"، لافتاً إلى أن الهجوم جاء ردّاً على "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأمريكية".

ونقلت فرانس برس أن انفجارات دوت في العاصمة البحرينية المنامة إثر إرسال وزارة الداخلية تحذيراً عبر الهواتف من "وجود خطر".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية "تم إرسال هذا التنبيه نظراً لوجود خطر نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة حفاظاً على السلامة العامة".

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان عبر تلغرام أن "القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت نظام رادار الدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين، بست طائرات مسيّرة".

من جانبها حذّرت قطر، الثلاثاء، من أن أي تصعيد في حرب الشرق الأوسط هو "تحدّ" لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، داعية الأطراف إلى "ضبط النفس"، بعدما جددت إيران استهدافها لمنشآت عسكرية أمريكية في البحرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في إحاطة صحافية في الدوحة "لا شك أن أي تصعيد على الأرض هو تحدّ لجهود الوساطة في أي نزاع"، داعياً "جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس في هذه الفترة".