خبرني - قال مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب اليوم الثلاثاء بأن تكرار ظهور العلامة ذاتها لدى بعض طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عند التقدم للإعادة يعود إلى آلية احتساب العلامة المعتمدة، والتي تقضي باحتساب العلامة الأعلى للطالب في المبحث.

وبين الخطيب بأن التعليمات المعتمدة تتيح للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح إعادة التقدم للمباحث التي لم يستكملوا متطلبات النجاح فيها، حيث يتم اعتماد العلامة الأعلى التي حصل عليها الطالب في المبحث، سواءً في الامتحان السابق أو في الإعادة.

وأكد الخطيب أن تكرار ظهور العلامة ذاتها في هذه الحالات لا يعني وجود خطأ في عمليات التصحيح أو الماسح الضوئي، وإنما يأتي نتيجة تطبيق آلية احتساب العلامة الأعلى وفق التعليمات المعتمدة، وبما يضمن مصلحة الطالب.