خبرني - ترأس وزير الزراعة، معالي الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، اجتماع لجنة إدارة صندوق إدارة المخاطر الزراعية، بحضور أعضاء اللجنة، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الصندوق وآليات إدارة موارده، ومناقشة الطلبات المقدمة للحصول على التعويضات، وفقاً للتشريعات والتعليمات الناظمة.

وقررت اللجنة السير بإجراءات تعويض المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية التي سادت المملكة خلال شهر تشرين الأول الماضي، في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للأسس والتعليمات المعتمدة.

وأشار الخريسات إلى أن هذا القرار يأتي دعماً مباشراً للمزارعين المتضررين، ويسهم في التخفيف من الأعباء والخسائر المالية التي تكبدوها جراء الأحوال الجوية، ومساعدتهم على استعادة نشاطهم الزراعي ومواصلة العملية الإنتاجية، فضلاً عن الحد من الآثار السلبية للمخاطر المناخية على استدامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي الوطني.

وأكد أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية يضطلع بدور مهم في مساندة المزارعين والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الظروف الطارئة والمخاطر التي تؤثر على إنتاجهم، بما يسهم في تعزيز صمودهم واستقرارهم الاقتصادي، ودعم استمرارية النشاط الزراعي ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع.