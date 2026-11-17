خبرني - قرر وزير العمل نضال القطامين حصر مهنة "عامل أمانة/عامل وطن" بالعمالة الأردنية، ووقف تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين في هذه المهنة، اعتباراً من يوم أمس الاثنين.

وجاء القرار، الذي حمل الرقم (49/2026)، وصدر بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ضمن خطة وزارة العمل الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وإعادة تقييم المهن في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبحسب القرار، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سياسات التشغيل الوطنية، وإحلال العمالة الأردنية، وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين في القطاعات الحيوية.