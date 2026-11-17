خبرني - تترأس وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، عضو مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية، الوفد الرسمي الأردني المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي تستضيفه حكومة الفلبين في العاصمة مانيلا، خلال الفترة من 17 إلى 19 تشرين الثاني الجاري، والذي يعقد بالشراكة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.

ويضم الوفد الرسمي أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام العميد بوتاي الشيشاني، ومدير قطاع العلاقات الاستراتيجية ممثل مؤسسة نهر الأردن عقل عقل، ومدير إدارة شؤون الرعاية والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية نصر المعاقبة.

وخلال المؤتمر، ستتناول الوزيرة بني مصطفى في مداخلتها الالتزامات والأولويات الوطنية حيال قضايا العنف ضد الأطفال، إلى جانب استعراض التقدم المحرز التي أفضت إليه الجهود الوطنية في هذا المجال، من خلال تطوير السياسات والخطط والإجراءات ذات الصلة، وفي مقدمتها إعداد واعتماد خطة عمل وطنية متعددة القطاعات، التي أقرّها مجلس الوزراء، إلى جانب ما يرتبط بعمل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، بما يعزز النهج التشاركي والتكاملي بين الجهات المعنية بحماية الأسرة من العنف على المستوى الوطني.

كما ستعقد بني مصطفى، على هامش المؤتمر، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين دوليين وممثلي منظمات دولية متخصصة في مجال الطفولة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية الطفل والسياسات الاجتماعية.