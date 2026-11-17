خبرني - وقّع رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي اتفاقية تعاون مع المدير العام لمجموعة صيدليات الهندي الدكتور سنان الهندي، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية، وتوفير فرص تدريب ميداني لطلبة كلية الصيدلة، بما يسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وإكساب الطلبة الخبرات والمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فؤاد القرم، وعميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، وعدد من مديري فروع مجموعة صيدليات الهندي.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي خلال اللقاء حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المهنية في تطوير مخرجات التعليم العالي. وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة أمام طلبة الصيدلة لاكتساب خبرات ميدانية مباشرة، بما يعزز كفاءتهم المهنية ويرفع جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور سنان الهندي عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة الزيتونة الأردنية، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكفاءات الصيدلانية الشابة. وأكد استعداد مجموعة صيدليات الهندي لتوفير بيئة تدريبية مناسبة للطلبة، تتيح لهم التعرف إلى طبيعة العمل الصيدلاني وممارسة المهارات المهنية، والاستفادة من خبرات الكوادر المتخصصة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم وتأهيلهم للمرحلة العملية بعد التخرج.

وأكد الدكتور علاء الحسبان أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجانب التطبيقي للعملية التعليمية، وتوسيع فرص التدريب الميداني للطلبة، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر ببيئة العمل الصيدلاني، وتطوير مهاراتهم المهنية والعملية، وإعدادهم لممارسة مهنة الصيدلة بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجه الجامعة نحو توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعزيز فرص التدريب العملي والتشبيك مع سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة مخرجاتها التعليمية.