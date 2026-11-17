خبرني - امتداداً لمسيرة شراكتها الاستراتيجية، وقّعت أورنج الأردن عقد عمل جماعي مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تجسّد التزام الشركة الراسخ بإنشاء بيئة عمل قائمة على التميّز، والثقة، والشفافية، وتقدير الدور المحوري للموظفين في مسيرة نجاح الشركة ومستقبلها، إلى جانب توفير الموارد اللازمة لتطوير قدراتهم وتنمية إمكاناتهم.

ووُقّع العقد في وزارة العمل، برعاية وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، بين أورنج الأردن ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس فيليب منصور والنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة برئيسها خالد أبو مرجوب.

ويهدف العقد الجماعي الذي حضر توقيعه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، ومساعد الأمين العام في الوزارة، إبراهيم الساكت، والمدير التنفيذي للموارد البشرية في أورنج الأردن، فريز بركات، إلى تحسين المزايا الوظيفية للعاملين في أورنج الأردن.

وبموجب العقد الجماعي، يستمر التعاون بين الطرفين وفقاً لشروط وأحكام محدّثة، بما يضمن انسيابية العمل ويحفظ حقوق جميع الموظفين، كما تواصل الشركة تقديم مجموعة من المزايا الاستثنائية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي لموظفيها، وفي مقدمتها المنح الدراسية والقروض السكنية.

وأكّد وزير النقل ووزير العمل، الدكتور نضال القطامين، أهمية دور الشركات الكبرى في نمو الاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين وتوفير فرص التدريب والعمل لهم خاصة في المحافظات، مشدداً على ضرورة أن تنعكس مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وبيّن القطامين أن هذا النوع من العقود يصب في خدمة العاملين وتحسين ظروف وشروط العمل، وأن الوزارة تشجع على المفاوضات المباشرة بين النقابات وأصحاب العمل، وصولاً إلى اتفاق يرضي طرفي العملية الإنتاجية، معرباً عن تقديره لتعاون النقابة وإدارات هذه الشركات الوطنية. وأكّد أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، وبما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بشركاتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

وأكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن الشراكات الاستراتيجية تشكّل ركيزة أساسية في نهج الشركة بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، وتعكس التزامها بالاستثمار في موظفيها باعتبارهم أساس نجاحها وإنجازاتها. وأضاف أن تجديد الاتفاقية يجسّد حرص الشركة على ترسيخ بيئة عمل قائمة على الاستقرار والعدالة، ومحفّزة على الابتكار والتطور، وتكفل حقوق الموظفين وتدعم رفاههم وتطورهم المهني، انسجاماً مع قيم أورنج الأردن، وفي مقدمتها قيمة الاهتمام.

كما أعرب عن تقديره للنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نهجها البنّاء، ولوزارة العمل على دعمها المتواصل في تشجيع الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون الوثيق بين جميع الأطراف.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، إن عقود العمل الجماعية تمثل إحدى أهم الأدوات القانونية والنقابية التي تمتلكها الحركة النقابية لتحويل المطالب العمالية إلى مكتسبات فعلية ومستدامة، مؤكداً أن الحوار والتفاوض المسؤول قادران على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل والاقتصاد الوطني على حد سواء.

ومن جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، أن تجديد الاتفاقية الجماعية مع شركة أورنج الأردن يشكل نموذجاً متقدماً للشراكة الحقيقية والمسؤولة بين أطراف الإنتاج، ويعكس أهمية الحوار الاجتماعي والتفاوض البناء في تطوير علاقات العمل، وتعزيز منظومة الحماية والاستقرار الوظيفي للعاملين. وأضاف أن تجديد الاتفاقية مع أورنج الأردن، وما تتضمنه من حقوق ومزايا للعاملين، بما في ذلك المنح الدراسية والقروض السكنية، يعكس تطوراً إيجابياً في مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه العاملين، ويؤكد أن العلاقة بين النقابة وإدارة الشركة يمكن أن تنتقل من إطار المطالبة بالحقوق إلى فضاء أوسع من التعاون والتفاهم وتحقيق المكتسبات، دون التفريط بأي حق من حقوق العاملين أو المساس بمصالحهم.

وشدد أبو مرجوب على أن النقابة تنظر إلى هذه الاتفاقية باعتبارها ثمرة لمسار طويل من العمل النقابي والحوار المسؤول، مؤكداً أن دور النقابات لا يقتصر على متابعة المطالب العمالية، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل متوازنة، وتعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل، وتوفير الضمانات التي تحمي العامل من تقلبات سوق العمل وتمنحه الشعور بالأمان والاستقرار والانتماء لمؤسسته. وثمّن تجاوب إدارة أورنج الأردن مع تجديد الاتفاقية، كما أعرب عن تقديره لوزارة العمل ودورها في رعاية الحوار بين أطراف الإنتاج والحفاظ على قنوات التواصل والتعاون بينها، مؤكداً أن حماية حقوق العمال وتحسين شروط عملهم مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الحوار الاجتماعي الفاعل يظل الطريق الأكثر استدامة لمعالجة التحديات العمالية وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

ويأتي عقد العمل الجماعي تأكيداً على عمق الشراكة بين الطرفين، وحرص أورنج الأردن المستمر على تلبية احتياجات موظفيها وتوفير منظومة متكاملة من المزايا التي تسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، والحفاظ على بيئة عمل متميزة ومستقرة، تضمن تكافؤ الفرص وتدعم بناء مسارات مهنية واعدة لفرق العمل.

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