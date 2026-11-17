خبرني - بحثت نائب رئيس غرفة صناعة عمّان، ديما سختيان، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الجورجي ألكسندر خفتسيشفيلي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وجورجيا، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري واستثمار الفرص المتاحة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مبنى غرفة صناعة عمّان، بحضور مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، والسفير الجورجي لدى المملكة أرتشيل دزولياشفيلي، والمستشارين في السفارة شالفا ساباوري ومريم موسياشفيلي.

وأكدت سختيان أهمية العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرة إلى أن أرقام التبادل التجاري لا تزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، إذ لم تتجاوز 4.39 مليون دولار خلال عام 2025، منها 1.97 مليون دولار صادرات أردنية إلى جورجيا، مقابل مستوردات بقيمة 2.42 مليون دولار.

وأوضحت أن الصادرات الأردنية إلى السوق الجورجية تتركز بشكل رئيسي في مادتي النيترات والتمور، فيما تتمثل أبرز المستوردات الأردنية من جورجيا في المكسرات الطازجة ومنزوعة القشرة، الأمر الذي يعكس وجود فرص واسعة لتنويع قاعدة المنتجات المتبادلة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصناعية الأردنية.

ورحبت سختيان بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى جورجيا، بهدف عقد لقاءات عمل مباشرة مع رجال الأعمال والمستوردين الجورجيين، والتعريف بالمنتجات الصناعية الأردنية والفرص المتاحة للتعاون المشترك، مؤكدة ضرورة العمل على معالجة المعيقات التي تحد من نمو التبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وشددت على أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بالمنتجات ذات الفرص التصديرية في كلا البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب التنسيق بشأن المعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية التي ينظمها الجانبان، بما يتيح للشركات الأردنية والجورجية التعرف على أسواق بعضها البعض وبناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الجورجي ألكسندر خفتسيشفيلي عن تطلعه إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الأردن وجورجيا، مؤكداً أهمية تكثيف تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أن جورجيا تمتلك موقعاً استراتيجياً يؤهلها لتكون بوابة للصادرات الأردنية نحو أسواق دول أوروبا الوسطى وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، في حين يمكن للأردن أن يشكل بوابة للمنتجات الجورجية إلى أسواق الدول المحيطة، لافتاً إلى أن بلاده تنتج العديد من المواد الأولية التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات الأردنية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشاريع صناعية مشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتواصل بين غرفة صناعة عمّان والسفارة الجورجية في المملكة، تمهيداً لتحديد موعد مناسب لتنظيم زيارة وفد اقتصادي أردني إلى جورجيا، والبدء بترتيب لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية هناك.