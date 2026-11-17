خبرني - كشفت صحيفة "النهار" عن رصد حالات مرضية بين الأطفال في عدد من المناطق السورية خلال الأيام الماضية، ظهرت عليها أعراض متشابهة، أبرزها الرشح والسعال وتورم الجفنين والوجنتين، فيما تواصل الفرق الطبية عمليات التقصي والفحوص المخبرية لتحديد أسباب هذه الحالات وطبيعتها.

وبحسب الصحيفة، سُجلت حالات في مدينة هجين بريف دير الزور وعدد من مناطق ريف دمشق، فيما أكد مصدر طبي رصد نحو ست حالات في مناطق متفرقة من أرياف حلب ودير الزور ودمشق، مشيراً إلى أن فرق التقصي الصحي تتابع الحالات المسجلة، بالتزامن مع ورود بلاغات عن ظهور أعراض مماثلة في محافظات أخرى، لا يزال التحقق من صحتها جارياً.

وأوضح المصدر أن الحالات المرصودة أظهرت أعراضاً سريرية متقاربة، شملت تورم الجفنين والوجنتين، إلى جانب اصفرار الجلد لدى بعض الأطفال، مؤكداً استمرار الاستقصاءات السريرية والمخبرية لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه الأعراض، والتحقق من طبيعة العامل المسبب لها.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة السورية، في بيان، أن الحالات المسجلة مستقرة ولا تعاني أعراضاً خطيرة، مشددة على أن المعطيات الطبية المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى وجود مرض معدٍ، ولا تظهر أي مؤشرات تستدعي القلق.

وأضافت الوزارة أن فرقها المختصة تواصل أعمال التقصي والرصد الصحي، بالتوازي مع استكمال الفحوص اللازمة لتحديد أسباب الأعراض المسجلة، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى تشخيص نهائي لطبيعة هذه الحالات.