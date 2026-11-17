خبرني - قدّم البنك الأردني الكويتي الرعاية الماسية لحفل إطلاق الدورة الحادية عشرة للأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية لعام 2026، وتكريم المؤسسات الصحية الفائزة والمشاركة في الدورة العاشرة، الذي نظّمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور مندوباً عن صاحبة سمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة، راعية التمريض والقبالة في منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والسفيرة العالمية للمجلس الدولي للممرضين (ICN).

حيث تشمل الأهداف الوطنية الجديدة لعام 2026، أربع فئات هي المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمؤسسات الصحية الأخرى، ومؤسسات التشخيص، بثلاثة أهداف لكل فئة، تجتمع كلها على هدف مشترك يعنى بحماية العاملين في القطاع الصحي من المخاطر المهنية والإرهاق، وتعزيز سلامتهم النفسية ودعمهم. ويعمل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية على تطوير معايير وبرامج لتحسين الجودة تستند إلى الأدلة، وبناء قدرات الكوادر الطبية والإدارية، ومنح الاعتماد للمؤسسات الصحية والاجتماعية. كما يقدّم خدمات استشارية للمؤسسات والجهات الحكومية لدعم تطوير السياسات الصحية وتحسين أداء المؤسسات.

وشهد الحفل تكريم الفائزين والمشاركين في الدورة السابقة، بحضور نخبة من قيادات القطاع الصحي والمسؤولين، وممثلي المؤسسات الصحية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، إلى جانب الشركاء والجهات المعنية بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وتأتي هذه الرعاية ضمن اعتزاز البنك بدعم جهود مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى، إذ تتيح هذه المبادرة للمؤسسات الصحية فرصة لتبادل الخبرات والتعرّف إلى تجارب يمكن الاستفادة منها في تطوير إجراءات العمل وتحسين الرعاية التي يتلقّاها المرضى.