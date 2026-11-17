خبرني - تعرضت سيدة أردنية لاعتداء بسلاح حاد أثناء توجهها إلى صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، بعدما حاول لص سرقة حقيبتها وهاتفها الخلوي، إلا أنها قاومته وأمسكت بالموس بيديها العاريتين، رغم إصابتها بجروح.

وبحسب ما كشفه الدكتور علي السعودي عبر صفحته على فيسبوك، فإن مقاومة السيدة دفعت عددا من المارة إلى التدخل ومساعدتها، وتمكنوا من السيطرة على المعتدي وإلقاء القبض عليه.

وأشار السعودي إلى أن السيدة غادرت المستشفى صباح اليوم التالي، بعد تلقيها العلاج، لافتا إلى ما أظهرته من تماسك وثبات نفسي رغم الاعتداء والإصابات التي تعرضت لها.

تاليا منشور السعودي كما ورد عبر صفحته :

من مذكرات طبيب

بالامس يهاتفني قسم الطوارئ بتحويل مريضه بحاله قضائيه تتعرض لاعتداء وحشي من قبل سارق وهي في اتجاهها الى صالة الجيم ..

المهاجم استعمل الموس بكل وقاحه حتى يسلبها الشنطه والخلوي..

ولكن هذه المريضه الشجاعه

لا تستسلم وتمسك الموس بيديها العاريتين وتقاوم حتى اجتمع المارين من النشامى والقوا القبض على السارق...

المريضه خرجت هذا الصباح من المستشفى ولسوء حظي لم احظى بشرف السلام عليها

وخاصة ان مساعدي اوضح ان الاعتداء والجروح لم تنال من قوتها وعزيمتها

وكانت متماسكه الى ابعد حدود

واعتقد السبب هو انها بفطرتها الانسانيه لم تستسلم ولم تدع هذا السارق ان يتمكن من كسر شوكتها

ويتركها حائره طوال حياتها خائفه مكسوره تعاتب نفسها على انها لم تقاوم هذا الوحش البشري..