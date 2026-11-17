خبرني - تسلّم سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في قصر العلم العامر، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة وإنهاء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتناول اللقاء، وفق وكالة الأنباء العُمانية، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والمساعي الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة عبر السبل السلمية، بما يجنب المنطقة مزيدا من التوترات ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق في دعم جهود التهدئة وتقريب وجهات النظر وتعزيز فرص الحوار والحلول الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال لقاء في مسقط، تطورات المشهد الإقليمي والتحديات المرتبطة بالمرحلة الراهنة، والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض.

وأكد الجانبان أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة الدولية، والإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة ومعالجة القضايا العالقة، وصولا إلى حلول متوازنة ومستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الوساطة بين واشنطن وطهران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد من شأنه التأثير سلبا على جهود الوساطة، مشيرة إلى عقد لقاء مع الجانب الإيراني في إطار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وعلى الصعيد الأمريكي، تعهد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، بألا تتحول المواجهة الحالية مع إيران إلى "حرب أبدية" جديدة، في إشارة إلى عدم رغبة واشنطن في الانخراط في صراع طويل الأمد.

ميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منظومة رادار أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بمملكة البحرين، ردا على ما وصفه بانتهاك المسيّرات الأميركية الأجواء الإيرانية.

وفي تطور يتعلق بأمن الملاحة البحرية، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لضربة ثانية شمال ميناء خصب العُماني، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.