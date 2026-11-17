خبرني - أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 8 شركات متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة "تساف 9"، وهي منظمة احتجاجية إسرائيلية يمينية متطرفة، على خلفية دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حماية حل الدولتين تمثل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، موجها تحذيرا بشأن المشروع الاستيطاني (E1)، قائلا: لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستيطاني، الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.

وشملت العقوبات حركة "تساف 9"، التي اتهمتها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، من خلال قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.