خبرني - أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، من خلال هيئة الترقيم الأردنية (GS1 Jordan) المملوكة بالكامل لها، وبالشراكة مع شركة مايجريت (Migrate)، مبادرة وطنية تحت شعار "بداية محلية.. هوية عالمية"، تتضمن سلسلة لقاءات ميدانية وتوجيهية في مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية ورفع جاهزيتها للتصدير.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة، اليوم الثلاثاء، في مقر المؤسسة، برعاية عطوفة المدير التنفيذي للمؤسسة غالب حجازي، وبمشاركة ممثلي الجهات الشريكة وعدد من أصحاب الشركات والمشاريع الريادية.

وأكد حجازي، في كلمته، أهمية دور هيئة الترقيم الأردنية في ربط المنتجات الوطنية بمنظومة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن عدد الشركات المستفيدة من خدمات الهيئة بلغ 3,847 شركة منذ تأسيسها عام 1997، ومؤكداً حرص جيدكو على إتاحة خدماتها أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز جاهزيتها التجارية والتكنولوجية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لهيئة الترقيم الأردنية، محمد زوانه، أن الوصول إلى الأسواق الخارجية يتطلب امتلاك المنتجات هوية رقمية عالمية معتمدة، مشيراً إلى أن المبادرة تجمع جهود جيدكو في بناء القدرات التصديرية، وخبرات شركة مايجريت في تعزيز الجاهزية الإدارية والتشغيلية، من خلال ورش تطبيقية تقدم حلولاً عملية للتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.

بدوره، أكد نادر نعمة، ممثل شركة مايجريت، أهمية مساعدة الشركات على تحديد مخاطر التوسع والحد منها، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاءات هو تمكين كل صاحب مشروع من الخروج بخطوة عملية واضحة تساعده على تطوير أعماله والتوسع.

وتناولت الفعالية أهمية معايير الترقيم العالمية (GS1)، ورقم التعريف العالمي للمنتجات (GTIN)، الذي يتيح تعريف المنتجات وتداولها في أكثر من 150 دولة، إلى جانب التعريف بالتحول العالمي نحو الباركود ثنائي الأبعاد (2D Barcodes)، ودوره في تعزيز موثوقية معلومات المنتجات وشفافيتها، وتسهيل وصولها إلى الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية.

وتضمنت الفعالية عروضاً تعريفية بخدمات هيئة الترقيم الأردنية وشركة مايجريت، وجلسة حوارية استعرضت قصص نجاح لشركات أردنية، بما أتاح للمشاركين تبادل الخبرات والتعرف على فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات في مختلف محافظات المملكة، للوصول إلى أكبر شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تطوير منتجاتها وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية.