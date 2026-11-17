خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس سائق لمدة أسبوعين، وإلزامه بدفع 200 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، بعد إدانته بجرم القدح بحق صاحب عمل سابق، إثر خلاف مالي بينهما تطور إلى مشادة كلامية عبر مكالمة هاتفية جماعية.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن الخلاف نشب أثناء مناقشة مستحقات مالية متبقية للسائق ، اثر تركبيه اضواء جديدة للمركبة التي كان يعمل عليها، حيث وجه إلى صاحب العمل عبارات من بينها «أنا كنت مفكرك معلم» و«حرام تكون معلم»، و«إنت ما بتستحي على حالك» و«إنت بخيل» و«إنت ميت عالدنيا» على مسمع شقيق المشتكي وأشخاص آخرين.

واعتبرت المحكمة أن العبارات الثابتة تشكل جرما للقدح لما تنطوي عليه من مساس بكرامة المشتكي واعتباره، فيما أعلنت عدم مسؤولية السائق عن جرمي الذم والتحقير.

وقررت المحكمة حبسه أسبوعين وإلزامه بدفع 200 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة، وجاء الحكم بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض.