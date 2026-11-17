27 حزبًا من أصل 30 حزبًا تضم نساءً في هيئاتها القيادية التنفيذية، مقابل ثلاثة أحزاب تخلو قياداتها التنفيذية من النساء.

حزبان فقط تتولى امرأة منصب الأمين العام فيهما.

15 حزبًا تنص أنظمتها الأساسية على صيغ لتمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، أو بعض هذه الفئات، في هيئاتها التشريعية والرقابية.

أربعة أحزاب فقط تتناول أنظمتها الأساسية تمثيل هذه الفئات في هيئات الفروع والأقاليم.

خبرني - كشف تتبّع صيغ تمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المواقع القيادية للأحزاب السياسية عن الانعكاسات الإيجابية لمنظومة التحديث السياسي والتشريعات التي صدرت في إطارها، وفي مقدمة ذلك قانون الأحزاب السياسية على تعميق اهتمام الأحزاب السياسية باستقطاب هذه الفئات، والعمل على تمكينها، والحرص على تمثيلها في المواقع القيادية لديها.

فقد نص قانون الأحزاب السياسية النافذ رقم (7) لسنة 2022، في المادة الخاصة بعقد المؤتمر التأسيسي، بوجوب أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-35 سنة، ونسبة المرأة عن 20% لكل منهما من عدد المؤسسين الذين يتعين أن لا يقل عددهم عن 1000 عضو. وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

كذلك نصت المادة التي تقتضي أن يلتزم الحزب بجملة من المبادىء والقواعد على ضمان حق الأعضاء في الحزب من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.

لقد تمكنّا من رصد الأنماط الآتية في الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية بشأن تمثيل المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز القيادية للأحزاب.

أولاً: على صعيد الهيئات التشريعية الرقابية

يعتمد 15 حزباً سياسياً، أي نصف الأحزاب السياسية، النصّ في أنظمته الأساسية على تمثيل فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة أو أكثريتها في هيئاتها التشريعية الرقابية إما بعدد محدّد أو نسبة مئوية، أو بالتأكيد على مراعاة تمثيلها بشكل عام، وذلك على النحو التالي:

خمسة أحزاب تبنّت تحديد التمثيل بعدد محدد أو نسبة مئوية

تشمل هذه الأحزاب الخمسة، حزب الأمّة (جبهة العمل الإسلامي سابقاً) الذي ينتخب مؤتمره العام ضمن 21 عضواً يختارهم لعضوية مجلس الشورى لديه إلى جانب ممثلي الفروع، ستاً على الأقل من النساء، وثلاثة على الأقل من الشباب. وينتخب المؤتمر العام لحزب الإصلاح (الوطني الإسلامي سابقاً) ممثلين عن فئتي الشباب والمرأة مجتمعتين، بما لا يقل عن 20% من عدد أعضاء المجلس المركزي لديه، البالع عددهم 60 عضواً.

وفي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، تُحدّد نسبة الشباب ونسبة المرأة بما لا يقل عن 20% لكل منهما من عدد أعضاء المجلس العام. ويراعى أيضاً انتخاب ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك. وفي حزب الوفاق الأردني، يتشكل المجلس العام من عدد لا يزيد عن 111 عضواً، وتكون نسبة الشباب والنساء ما لا يقل عن 20% لكل منهما.

وتوجد مادة في النظام الأساسي لحزب النهضة والعمال الديمقراطي بعنوان "التمثيل العادل للمرأة والشباب وذوي الإعاقة"، تنص على أن الحزب يلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 15% للمرأة، ونسبة لا تقل عن 10% للشباب في قوائم الترشح للمجلس المركزي. ويخصص الحزب أيضاً مقعداً لذوي الإعاقة في المجلس المركزي.

أحزاب تدعو أنظمتها الأساسية لمراعاة تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة

هناك سبعة أحزاب سياسية تدعو أنظمتها الأساسية إلى تمثيل المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في هيئاتها القيادية التشريعية الرقابية، وهذه الأحزاب هي: عزم، الاتحاد الوطني، العمال، الوفاء، البناء والعمل، التغيير، والمحافظين. وهناك ثلاثة أحزاب، يؤكد الأول، وهو حزب الوحدة الشعبية على مراعاة تمثيل المرأة والشباب في لجنته المركزية، ويؤكد الثاني وهو حزب مسار على مراعاة تمثيل المرأة والشباب بنسبة لا تقل عن 10% في مجلسه المركزي، فيما يؤكد حزب المستقبل والحياة على تمثيل نسبة من هيئته الشبابية في عضوية مجلسه المركزي.

ثانياً: على صعيد الهيئات القيادية التنفيذية

يعتمد 14 حزباً سياسياً صيغاً لتمثيل فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة أو أكثريتها في هبئاته القيادية التنفيذية بعدد محدد أو نسبة مئوية أو بالنص على وجود ممثل للمرأة وآخر للشباب بصفاتهما التنظيمية، أو التأكيد على مراعاة تمثيل أكثرية هذه الفئات في هيئاتها التنفيذية.

أحزاب ثلاثة من الـ 14 حزباً، اختارت أن تنص على تمثيلٍ من خلال عدد أو نسبة مئوية، هي: حزب مبادرة الذي يُخصص مقعدين للمرأة ومقعد للشباب في مكتبه السياسي بحد أدنى. ويخصص النظام الأساسي لحزب الوفاق في عضوية مكتبه السياسي ما نسبته 20% لكل من المرأة والشباب. وتنص مادة "التمثيل العادل للمرأة والشباب وذوي الإعاقة" في النظام الأساسي لحزب النهضة والعمال الديمقراطي على أن الحزب يسعى جاهداً لتمثيل هذه الفئات في مكتبه السياسي بنسبة لا تقل عن 15% للمرأة، ولا تقل عن 10% للشباب، وتخصيص مقعد واحد لذوي الإعاقة.

وهناك أربعة أحزاب سياسية نصت أنظمتها الأساسية على وجود أمينة لشؤون المرأة، وأمين لشؤون الشباب (الديمقراطي الاجتماعي) أو رئيسة مكتب شؤون المرأة ورئيس هيئة الشباب (العمل)، أو رئيسة هيئة المرأة ورئيس هيئة الشباب (المستقبل والحياة)، فيما يضيف حزب الأمّة عضوين مراقبين لمكتبه التنفيذي بصفتهما رئيسة القطاع النسائي، ورئيس القطاع الشبابي.

بهذا تكون هناك أربعة أحزاب تعتمد صيغة تنصّ على مراعاة تمثيل المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في هيئاتها التنفيذية، هي أحزاب: الميثاق، عزم، البناء الوطني، والتغيير، إلى جانب ذلك، يؤكد حزب الإصلاح على تمثيل الشباب والمرأة بعضو واحد على الأٌقل في قوائم الترشيح لعضوية المكتب السياسي، وعلى مراعاة وجود شاب وامرأة على الأقل بين الفائزين. ويؤكد حزب الاتحاد الوطني على مراعاة التمثيل العادل للمرأة والشباب في الأمانة العامة لديه. وأخيراً يؤكد حزب نماء على تمكين فئتي الشباب والمرأة وضمان توليهما مواقع قيادية.

ثالثاً: 27 حزباً توجد المرأة فعلياً في هيئاتها القيادية التنفيذية

يختص هذا العنوان برصد الوجود الفعلي للمرأة في القيادات التنفيذية للأحزاب السياسية بغض النظر عمّا تنص عليه أنظمتها الأساسية، إذ تبين أن المرأة موجودة فعلياً في الهيئات التنفيذية لـ 27 حزباً من أصل 30 حزباً، ما يعني أن هناك ثلاثة أحزاب فقط لا وجود للمرأة في قيادتها التنفيذية. وتتراوح المقاعد التي تشغلها المرأة في قيادات هذه الأحزاب ما بين مقعد واحد إلى سبعة مقاعد، مع ملاحظة تفاوت حجم عضوية الهيئات القيادية التنفيذية للأحزاب قيد البحث، ما بين 5-26 عضواً.

وتتوزع النساء في القيادات التنفيذية للأحزاب على النحو التالي: مقعد واحد في سبعة أحزاب، هي: الأمّة، الإصلاح، الشعب الديمقراطي "حشد"، البعث العربي الاشتراكي الأردني، حصاد، البناء والعمل، والمستقبل والحياة. وبالمثل توجد سبعة أحزاب في كل منها مقعدان تشغلهما المرأة، وهذه الأحزاب هي: عزم، العمال، نماء، البناء الوطني، الوطني الدستوري، مسار، ووطن.

وهناك خمسة أحزاب تشغل المرأة ثلاثة مقاعد في كل منها، وهي أحزاب: مبادرة، الوفاء الوطني، التغيير، مساواة، والقدوة. وهناك حزبان أيضاً، هما: الميثاق، والنهضة والعمال الديمقراطي، تشغل المرأة أربعة مقاعد في كل منهما. كذلك، فإن حزبا الديمقراطي الاجتماعي والمحافظين، تشغل المرأة خمسة مقاعد في كل منهما. وأخيراً، تشغل المرأة ستة مقاعد تنفيذية في أحزاب الاتحاد الوطني، المدني الديمقراطي، والتنمية الوطني، فيما تحتل المرأة سبعة مقاعد تنفيذية في حزب العمل. وجدير بالذكر أنّ المرأة تتبوأ منصب الأمبن العام في اثنين من هذه الأحزاب، هما: حزب العمال، وحزب الشعب الديمقراطي "حشد".

رابعاً: على صعيد مكاتب ومجالس الفروع ومجالس الأقاليم

تُبدي الأحزاب السياسية اهتماماً أقل لإبراز التزامها بوجود تمثيل للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في أنظمتها الأساسية على صعيد مكاتب ومجالس الفروع ومجالس الأٌقاليم، إذ رصدنا أربعة أحزاب فقط لديها اهتمام كهذا، وهي: حزب مبادرة الذي يتكون مكتب الفرع لديه من ثمانية أعضاء، على أن يُخصص مقعد للمرأة ومقعد للشباب إذا لم يفز بموقعي أمين الفرع أو نائبه امرأة أو شاب. وتتكون الهيئة الإدارية للفرع في حزب الإصلاح من سبعة أعضاء من بينهم شاب وامرأة تنتخبهم الهيئة العامة للفرع. وفي الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يتشكل مكتب الفرع من خمسة أعضاء من بينهم أمين المرأة والشباب، ويراعى في انتخابهم تمثيل المرأة. أما في حزب النهضة والعمال الديمقراطي، فيشمل مجلس الإقليم عضوية الحزب في جميع محافظات الإقليم، مع مراعاة التمثيل العادل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

خامساً: 12 حزباً تبنت في بعض المواد أو الأحكام العامة في أنظمتها الأساسية التأكيد بشكل عام على مراعاة تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المواقع القيادية

لقد لوحظ أنّ سبعة أحزاب من الأحزاب الاثني عشر المشار إليها، تبنت التأكيد على تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المواقع القيادية بشكل عام، لكن دون أن تتبنى تمثيل هذه الفئات في هيئات قيادية محددة سواء كانت تشريعية رقابية، أو تنفيذية.، وهي أحزاب: المدني الديمقراطي، الشعب الديمقراطي "حشد"، البعث العربي الاشتراكي الأردني، التنمية الوطني، مساواة، وطن، والقدوة. أما الأحزاب الخمسة الأخرى، فهي أحزاب: الميثاق، العمال، العمل، الوفاق، والبناء والعمل، بالإضافة إلى حزب عزم الذي اختص المرأة والشباب بالتأكيد على مراعاة تمثيلهما في الهيئات القيادية، وحزب البناء الوطني الذي اختص الشباب وذوي الإعاقة بالتمثيل، والحزب الوطني الدستوري الذي اختص الشباب ضمن مرتكزاته بالعمل على وصولهم إلى المواقع القيادية.